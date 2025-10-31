Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del pleno de la Diputación. IDEAL

La Diputación de Jaén aprueba destinar 90 millones para infraestructuras hidráulicas

En el pleno se anuncian ayudas para que los jóvenes adquieran vivienda en la Sierra de Segura y una partida para arreglar caminos rurales afectados por la Dana

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:18

Comenta

Apuesta por la vivienda, infraestructuras hidráulica y caminos rurales. La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este viernes un pleno ordinario en el que se ... han aprobado varias partidas. Entre ellas, se ha aprobado la aportación de la Administración provincial al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que se elevará hasta los 90 millones de euros.

