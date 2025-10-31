La Diputación de Jaén aprueba destinar 90 millones para infraestructuras hidráulicas

Apuesta por la vivienda, infraestructuras hidráulica y caminos rurales. La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado este viernes un pleno ordinario en el que se ... han aprobado varias partidas. Entre ellas, se ha aprobado la aportación de la Administración provincial al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, que se elevará hasta los 90 millones de euros.

Además, se ha anunciado una convocatoria de ayudas para que jóvenes menores de 35 años compren viviendas en la Sierra de Segura, una partida que dispondrá la Diputación para que se puedan acometer obras en caminos rurales afectados por la Dana, y se ha dado luz verde al Plan Provincial de Obras y Servicios de 2026, dotado de 16,16 millones de euros.

Según ha expresado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, estas partidas van a «permitir ejecutar proyectos de importancia para la provincia y también mejorar las arcas municipales».

Respecto al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, la diputada ha detallado que la aportación de Diputación permitirá que comiencen ya las obras, hasta el punto de que Acuaes tiene previsto empezar «de inmediato» uno de los proyectos, en concreto la ampliación de la La Estación de Tratamiento de Agua Potable Las Copas.

Parra ha apuntado que el plan cuenta con un presupuesto global de 237,2 millones de euros y «la Diputación participa en gran parte de estos proyectos, en total en 206 millones de euros». «Podríamos limitarnos a poner 16 millones de euros, mientras que el resto lo pondría el Ministerio de fondos propios y de fondos europeos, pero luego, según dice la ley, habría que repercutir la obra en las tarifas, esto es, en los ayuntamientos beneficiarios y, por tanto, en los vecinos».

Ayuda a la vivienda

En el pleno se ha anunciado un plan en la zona donde se ubica el Centro de Innovación Territorial de la Sierra de Segura. En concreto, se ha aprobado una convocatoria dotada con un millón de euros de fondos propios para dar ayudas, de hasta 10.000 euros, a jóvenes menores de 35 años que quieran adquirir una vivienda en la zona

Los municipios beneficiarios, como ha aclarado Pilar Parra, serán las 13 localidades de la comarca de Segura por lo que, a su juicio, «es una apuesta importante y va a ayudar con toda esa confluencia de proyectos a que realmente contribuyamos a activar el mundo rural y nuestros pueblos».

Otro documento que ha visto la luz verde ha sido el Plan Provincial de Obras y Servicios, que este año cuenta con un presupuesto de 16,16 millones de euros. De ellos, 12 millones de euros irán para el gasto corriente y cuatro para obras.

En este sentido, ha puntualizado que «se trata de un plan de concertación con los ayuntamientos, de modo que la autonomía municipal es la que determina para qué se va a gastar ese dinero». «Desde hace un par de años venimos comprobando que los ayuntamientos cada día se inclinan más por el gasto corriente, es decir, que este plan lo destinan a pagar sueldos de trabajadores o la electricidad, entre otros».

Los daños provocados por la Dana también han sido tratados en el pleno. La Diputación realizará una aportación de 221.000 euros para los 11 municipios afectados (sobre todos los caminos rurales), que serán beneficiados por las ayudas establecidas por el Gobierno central, correspondientes a la mitad de la parte que tienen que sufragar los ayuntamientos, que sería el 50% del total de las ayudas. La otra mitad la financia el Gobierno central, de tal forma que la inversión total asciende a 845.000 euros.

Además de todos estos asuntos, en esta sesión plenaria se ha leído un manifiesto conjunto de las diputaciones andaluzas con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional