La Diputación gestiona 38 proyectos europeos en Jaén que suman más de 59 millones de euros Tienen que estar finalizados, ejecutados y justificados el 30 de junio del año 2026

E. L. Martes, 2 de septiembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

La Diputación de Jaén gestiona en la actualidad 38 proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos y que suman una inversión superior a los 59 millones de euros. Así lo ha destacado este martes el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante la reunión del grupo de trabajo Espacio Europa, puesto en marcha por esta institución para captar y gestionar estos fondos.

«Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Diputación Provincial que ha permitido que desde el Gobierno de España directamente o bien a través de los fondos que gestiona la Junta de Andalucía, a día de hoy estemos gestionando 59 millones de euros y ejecutando 38 proyectos con los que llegamos a todo el territorio», ha valorado.

Entre ellos, ha puesto de relieve los 14,5 millones de euros que suman las iniciativas en materia de empleo gestionadas por la Diputación que cuentan con fondos europeos, los 12 millones de euros que se gestionan desde el área de Servicios Municipales o los 13 desde el área de Turismo a través de los planes de sostenibilidad turística.

La situación en la que se encuentra la ejecución de estos proyectos ha sido abordada en la reunión del grupo Espacio Europa. «Tienen que estar finalizados, ejecutados y justificados el 30 de junio del año 2026, por lo que es un verdadero reto el que tenemos desde esta administración» ha asegurado Reyes.

En este sentido, ha afirmado que «el compromiso» y «la profesionalidad» del personal de la Diputación va a permitir «un nivel de ejecución muy alto y que esa gestión de esos proyectos redunde en beneficio de la totalidad de los municipios» jienenses.

Oportuno y necesario

«Pusimos en marcha el grupo de trabajo Espacio Europa ligado a los fondos europeos, porque cuando se aprobó por parte de Europa el fondo de recuperación tuvimos claro que era una oportunidad para la provincia de Jaén», ha explicado.

Y máxime, según ha añadido, después de que «el Gobierno de España entendiera, a reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias, que era bueno, oportuno y necesario la cooperación de los gobiernos locales y de las diputaciones» si se quiere que esos fondos lleguen hasta el último rincón de la provincia.

De hecho, los proyectos con financiación europea en los que está inmersa en la actualidad la Diputación de Jaén forman parte de los 64 que en total ha impulsado esta administración mediante la captación de fondos europeos y que alcanzan una inversión superior a los 101 millones de euros.