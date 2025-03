La Diputación defiende la gestión de la residencia López Barneo y reclama al PP «rigor» frente a «falsedades»

C. C. JAÉN Martes, 25 de marzo 2025, 21:23 Comenta Compartir

La Diputación de Jaén defiende la gestión de la residencia López Barneo, para personas con discapacidad psíquica y física gravemente afectadas, al tiempo que lamenta las «falsedades» lanzadas por el PP, al que ha reclamado «rigor» y «seriedad» en un «tema tan sensible».

Así lo indica la diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, después de que el grupo 'popular' denunciase este martes el «deplorable estado» del citado centro.

A través de un audio, la también vicepresidenta primera lamenta «muchísimo» las declaraciones del portavoz del PP, Luis Mariano Camacho, con «una falta de ética y de responsabilidad total con las familias, con las personas residentes y, cómo no, con los trabajadores y trabajadoras de la residencia».

Como muestra de esa «falta de rigor», precisa que ya el número de plazas que ofrece «es absolutamente falso», ya que «no cuenta con 105, sino con 122 plazas de residentes, de las cuales 97 están destinadas a atender a personas con una discapacidad gravemente afectada psíquica y 25 a personas con una discapacidad gravemente afectada física».

Destaca, además, que la Residencia López Barneo está sujeta a inspecciones por parte de la Junta de Andalucía. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad realizó la última en noviembre de 2024«, mientras que la última de la Consejería de Salud fue en diciembre del año pasado, »además de las inspecciones que de manera habitual se realizan en estas instalaciones«.

«Estas residencias -alude también a la Santa Teresa, de personas mayores-tienen un certificado de calidad avanzada, también otorgado por la Junta de Andalucía. Precisamente esa acreditación se ha renovado, con lo cual se verifica el cumplimiento absolutamente de toda la normativa», afirma.

Al hilo, resalta «la información objetiva y fiable» que consta en estas actas de inspección emitidas por las consejerías y por las entidades de carácter público dependientes de la Junta, de modo que «todas esas falsedades que se dicen» por parte del PP se podrían «desmontar una por una». «Y en eso estamos», apostilla Medina.

Por otro lado, niega que la subida de la financiación de las plazas concertadas para personas con discapacidad por parte del Gobierno andaluz haya sido del 24%, sino que, según la resolución del 17 de julio de 2024, «aumentó en un 5,3%».

Ratio

La vicepresidenta también se detiene en los profesionales y remarca que se sobrepasa «con creces el personal exigido por la Junta en su normativa» y, en concreto, la López Barneo tiene una plantilla de 108 profesionales, «muy por encima de la ratio».

Como ejemplo, por número de plazas, tendría que «cinco profesionales de enfermería y, actualmente, hay once», según la responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, quien precisa, además, que «se ha retomado de nuevo el programa de limpieza nocturna».

Así las cosas, subraya «el esfuerzo que la Diputación Provincial de Jaén hace con las residencias que tiene a su cargo» y expresa su agradecimiento a todas las personas que trabajan en ellas porque «lo más importante son los residentes».

Junto a ello, pide «que no se juegue» con estos temas, que son «muy sensibles» y afectan a «familias que depositan la confianza en las instituciones precisamente para que sus familiares estén bien atendidos».

«Que no se juegue con dar datos absolutamente falsos, que los pregunten, no hay ningún problema para dar los datos que hagan falta, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo con total y absoluta transparencia», asegura, no si demandar al PP «un poquito de seriedad» y de «rigor».