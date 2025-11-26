Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputados este miércoles en el pleno de la Administración provincial. Ideal

La Diputación aprueba un presupuesto de 397,5 millones de euros para 2026

Las cuentas recogen una «inversión récord» de 642 euros por habitante y garantizan la prestación de «servicios públicos de calidad»

A. Cubillo

Jaén

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:13

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado el presupuesto de la Administración provincial para el año 2026, unas cuentas que ascienden a 397, ... 5 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 25 millones de euros con respecto a las de 2025. El presupuesto ha salido adelante con la mayoría absoluta del PSOE, mientras que el PP ha votado en contra.

