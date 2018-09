Diplomas (y II) Opinión | La Carrera Vemos estos días que muchos políticos están en el expurgo de su currículo, ahora que algunos que 'compraron' o sisaron diplomas han caído o están en solfa JOSÉ ÁNGEL MARÍN JAÉN Martes, 25 septiembre 2018, 15:30

Decíamos el martes pasado que, con excepciones honrosas, los prebostes mienten como bellacos también en su currículo. Que no se coscan de que la idoneidad política no necesita de titulitos inventados, plagiados o falsificados, sino que son otras las cosas que han de adornar a aquellos que se dedican a la política, como la vocación de servicio público y la honestidad, (no se trata de ser la Madre Teresa, pero tampoco Alí Babá).

Vemos estos días que muchos políticos están en el expurgo de su currículo, ahora que algunos que 'compraron' o sisaron diplomas han caído o están en solfa; hasta el inefable Puigdemont resulta que es filólogo impostor y 'pseudoperiodista', de esos que se dicen tal por echar un par de añitos de plumilla, no por haber pisado la Universidad.

Decía que los políticos que alardean de estudios que no han hecho logran generar más desconfianza en el sistema, y que algo así es reprobable pues la ciudadanía anda bastante escamada con esas y otras perversiones de la maquinaria democrática. ¿De qué sirve falsear la cartilla de notas cuando la acción política nada tiene que ver con el lustre académico? Quizá estos 'apesebrados' nunca se han empleado en el sector privado, en una empresa, en un negocio o en una tienda y por eso ignoran que fuera del sector público se valora más la habilidad que el currículo.

No se trata de meter la lupa en el libro de notas de nadie, ni en verificar hasta los cursillos prematrimoniales de tanta barriga agradecida, porque -a ver si nos enteramos- no es la cualificación académica lo que se valora en política. Los diplomas no mueven molino y la competencia para dedicarse -eso sí, temporalmente- a la acción pública no precisa de un máster que no viene a cuento.

Los políticos vienen de fábrica con unos muelles en los zapatos para destacar entre el común de los mortales y -creen ellos- que para seguir siendo 'casta' necesitan doctorados y acreditaciones pintorescas. Esa idea de élite -tan propia del franquismo- les está pasando factura ya que con titulitos se quieren distanciar del populacho y sentirse así habilitados para trajinar con los asuntos públicos. Piensan que no cabe replica ciudadana pues ellos tienen un saber superior.

Quizá, eso sí, tengan que hacer un máster sobre qué carajo hace falta para emplearse en política. Quizá así entierren sus fantasmas y se entreguen al noble arte de la política. Quizá haya que resucitar a Aristóteles para que enseñe a estos 'desgobernantes' qué es el bien común, y les explique que los diplomas son cosa de los asesores técnicos; que lo de los políticos es la virtud de optar, el arte de tomar decisiones con criterio y que eso no lo da Salamanca. Un doctorado en sano juicio y ejemplaridad pública vendría de perlas.

Pero que no nos engañen, que no restrieguen por el rostro de la opinión pública falsos diplomas, pues la credibilidad del sistema exige cierta coherencia para que la arquitectura social no se hunda.