La Diócesis y Caja Rural de Jaén firman un acuerdo para impulsar la Procesión Magna

Caja Rural de Jaén y la Diócesis de Jaén han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de respaldar la organización y celebración del 'Magnum Rosarium Spei', el próximo 4 de octubre. Este gran evento se enmarca en el Jubileo de la Esperanza, con motivo del 2025 aniversario de la Encarnación del Señor, y consistirá en un Rosario Magno y una procesión única que reunirá una destacada selección de imágenes procedentes de toda la diócesis.

En el acto de la firma, celebrado en la sede del Obispado de Jaén, Sebastián Chico Martínez, obispo de la Diócesis de Jaén, destacól significado profundo de este acontecimiento. «El Magnum Rosarium Spei sigue sumando colaboraciones, como la de Caja Rural de Jaén, que desde el principio ha querido apostar por este gran acto de fe, de unidad y de esperanza que pondrá a Jaén en el centro de la Religiosidad Popular en nuestra tierra y fuera de ella. Con la firma de este acuerdo, la Caja Rural de reafirma, una vez más, por nuestra tierra, por nuestras gentes y por sus símbolos de identidad, como son, en este caso, las imágenes que procesionarán el próximo 4 de octubre», indicó el obispo, que añadió que «este acuerdo es una muestra de cómo instituciones diferentes pueden caminar juntas cuando el objetivo común es servir a las personas, alimentar la fe y promover la cultura religiosa que forma parte de nuestra identidad».

Por su parte, Juan Núñez Pérez, presidente de Caja Rural de Jaén, manifestó la motivación de la entidad. «Para Caja Rural de Jaén, apoyar el Magnum Rosarium Spei significa contribuir a la preservación y difusión del rico patrimonio cultural y religioso de nuestra tierra. Somos una entidad profundamente arraigada en Jaén y creemos que actos como este fortalecen la identidad, generan participación y acercan la fe y la tradición a toda la sociedad». El presidente de la entidad financiera resaltó igualmente que «el Jubileo de la Esperanza es una oportunidad para mirar juntos hacia el futuro con ilusión. Para nosotros es un honor que la Diócesis de Jaén haya confiado en nuestra colaboración para un evento que sabemos que será histórico.».

Gracias a este acuerdo, Caja Rural de Jaén realizará una aportación económica que se destinará íntegramente a cubrir los gastos de organización y celebración del Magnum Rosarium Spei. La Diócesis de Jaén, por su parte, coordinará la participación de cofradías, hermandades y fieles en este gran acto que aspira a reunir a miles de personas en torno a la oración y la devoción mariana.