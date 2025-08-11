Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Manuel Criado, José Antonio Sánchez, Juan Ignacio Damas, Sebastián Chico, Juan Núñez, Luis Jesús García-Lomas y Juan Gallego, tras la firma del acuerdo en la Diócesis de Jaén. IDEAL
Traciones

La Diócesis y Caja Rural de Jaén firman un acuerdo para impulsar la Procesión Magna

El 'Magnum Rosarium Spei' es el gran acto central del Jubileo de la Esperanza del próximo 4 de octubre en Jaén

C. C.

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:58

Caja Rural de Jaén y la Diócesis de Jaén han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de respaldar la organización y celebración del 'Magnum Rosarium Spei', el próximo 4 de octubre. Este gran evento se enmarca en el Jubileo de la Esperanza, con motivo del 2025 aniversario de la Encarnación del Señor, y consistirá en un Rosario Magno y una procesión única que reunirá una destacada selección de imágenes procedentes de toda la diócesis.

En el acto de la firma, celebrado en la sede del Obispado de Jaén, Sebastián Chico Martínez, obispo de la Diócesis de Jaén, destacól significado profundo de este acontecimiento. «El Magnum Rosarium Spei sigue sumando colaboraciones, como la de Caja Rural de Jaén, que desde el principio ha querido apostar por este gran acto de fe, de unidad y de esperanza que pondrá a Jaén en el centro de la Religiosidad Popular en nuestra tierra y fuera de ella. Con la firma de este acuerdo, la Caja Rural de reafirma, una vez más, por nuestra tierra, por nuestras gentes y por sus símbolos de identidad, como son, en este caso, las imágenes que procesionarán el próximo 4 de octubre», indicó el obispo, que añadió que «este acuerdo es una muestra de cómo instituciones diferentes pueden caminar juntas cuando el objetivo común es servir a las personas, alimentar la fe y promover la cultura religiosa que forma parte de nuestra identidad».

Por su parte, Juan Núñez Pérez, presidente de Caja Rural de Jaén, manifestó la motivación de la entidad. «Para Caja Rural de Jaén, apoyar el Magnum Rosarium Spei significa contribuir a la preservación y difusión del rico patrimonio cultural y religioso de nuestra tierra. Somos una entidad profundamente arraigada en Jaén y creemos que actos como este fortalecen la identidad, generan participación y acercan la fe y la tradición a toda la sociedad». El presidente de la entidad financiera resaltó igualmente que «el Jubileo de la Esperanza es una oportunidad para mirar juntos hacia el futuro con ilusión. Para nosotros es un honor que la Diócesis de Jaén haya confiado en nuestra colaboración para un evento que sabemos que será histórico.».

Gracias a este acuerdo, Caja Rural de Jaén realizará una aportación económica que se destinará íntegramente a cubrir los gastos de organización y celebración del Magnum Rosarium Spei. La Diócesis de Jaén, por su parte, coordinará la participación de cofradías, hermandades y fieles en este gran acto que aspira a reunir a miles de personas en torno a la oración y la devoción mariana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor
  2. 2 Una nueva avería deja en Espeluy a decenas de pasajeros en un tren con dirección a Cádiz
  3. 3

    La empresa granadina de motores INNengine desarrolla un proyecto con Airbus Defence
  4. 4

    Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla
  5. 5 Vecinos de la Plaza de Toros llevan al Defensor del Pueblo Andaluz los problemas de civismo
  6. 6 Investigan la muerte de un hombre en Lopera a raíz de un presunto ataque con arma blanca
  7. 7 Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata
  8. 8

    «Un verano sin niños saharauis en casa es como si no fuese verano»
  9. 9 Izquierda Unida-Podemos con Andújar expone el descenso del gasto de la Junta en la ciudad
  10. 10

    Antonio Martín seguirá siendo presidente tras no haber más candidaturas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Diócesis y Caja Rural de Jaén firman un acuerdo para impulsar la Procesión Magna

La Diócesis y Caja Rural de Jaén firman un acuerdo para impulsar la Procesión Magna