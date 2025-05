Dimite el alcalde de Huesa «por motivos personales»

Manuela Millán Jueves, 29 de mayo 2025, 21:00 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

Sorpresa. El alcalde de Huesa, Ángel Padilla, ha presentado su renuncia como regidor del municipio este jueves. Así lo ha confirmado a través de un vídeo que ha compartido en las redes sociales en el que explica que «toda etapa tiene su inicio y su final». «Llegados al ecuador del mandato y pensando en lo colectivo ya que queda tiempo suficiente para que los compañeros continúen, he presentado mi renuncia a la Alcaldía», relata.

Isabel Martínez, actual primera teniente de alcalde, será quien asuma las riendas del Ayuntamiento.

En cuanto a los motivos, alude que son «exclusivamente personales». «No ha sido nada fácil, pero tras hacer balance desde que llegué al Ayuntamiento en 2015 con un consistorio en la peor etapa de su historia, he tomado esta decisión cuando se encuentra en el mejor momento no sin sacrificio, dificultades y mucho trabajo de los hombres y mujeres que me han acompañado y a los empleados de este Ayuntamiento», ha subrayado.

Además, ha insistido en que la decisión la ha tomado «en el seno familiar tras conseguir la hoja de ruta que se marcó» y con dos años de margen para que los compañeros «puedan continuar con normalidad». «Me siento satisfecho, con el deber cumplido y muy agradecido a mi pueblo por la confianza», ha terminado.

