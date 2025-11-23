Una de cada diez víctimas de delitos en Jaén son mayores de 65 años

Un hombre o una mujer se acercaba a una persona mayor, le pedía, le suplicaba «por favor» unas monedas para un poco de pan o ... para sus chiquillos, que si «no le cuesta nada» y que «le haría un gran favor». Si se negaba, entonces sufría un tirón del bolso y se convertía en víctima de robo con violencia. Es lo que sucedió en varios casos este verano en Bailén, llegando a causar lesiones a una de estas personas mayores y que tuvo en alerta a los agentes de la Guardia Civil hasta que dieron con el ladrón y lo detuvieron.

Las personas mayores suelen ser víctimas vulnerables, que los delincuentes ponen en su punto de mira, tanto para conseguir dinero rápido, como para una estafa más elaborada. Desde la técnica del abrazo -que se acerca con la mentira de conocer y, en un abrazo, se hace con sus joyas- a las entradas en la vivienda haciéndose pasar por el del gas, del butano o cualquier profesión como excusa de comprobar sus pertenencias y robarlas. Así, en 2024 una de cada diez víctimas de infracciones penales en la provincia de Jaén tenían más de 65 años, según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior. De esta forma, fueron 1.337 víctimas.

A lo largo de los años se ha visto cómo el dato aumentaba. El año anterior se contabilizaron 1.191 víctimas y, diez años atrás, en 2014, 904. En la pandemia, 2020, la cifra bajó a causa de las restricciones de movimiento y el confinamiento, siendo en total 797 las víctimas por infracciones penales en Jaén.

En el informe se observa que la tendencia delictiva va más dirigida a los hombres, siendo 807 los que se convirtieron en víctimas de delitos, y 530, mujeres. En general, los relativos al patrimonio son los que más sufren, con 876, es decir, el 65% del total, especialmente las estafas, sumando 304, seguido de los hurtos, con 275.

Los robos con violencia en vía pública, curiosamente, se han reducido con el paso del tiempo. Así, en 2014 fueron 55 víctimas de estos delitos, más ellas (41), que ellos (14). Para el 2024 el total era de 13, siendo ellas mayoría, con 10.

Ciberdelitos

Sin embargo, los ladrones saben dónde buscas el dinero y qué métodos usar para conseguirlo de forma ilícita. Por ello, mientras que los robos en establecimiento o con intimidación, incluso los de entrada a la fuerza en vivienda disminuye, los ciberdelitos se disparan radicalmente. En una década, cuando apenas hubo 5 víctimas de este tipo de delitos, en 2024 se registraron 246.

Los hombres suelen ser los que sufren más estos delitos, siendo 160, el doble que las mujeres, con 86. No obstante, el dato ha bajado en comparación con el año 2023, cuando fueron en total 256 estafas informáticas. El descenso es de apenas un 4%, pero demuestra que algo se está haciendo bien, ya sea una mayor concienciación, mejora de los sistemas de seguridad o el aumento de la desconfianza en internet.

Malos tratos

En lo relativo a otro tipo de delitos, se ve que, por ejemplo, no ha habido ninguna persona mayor de 65 años que haya sido víctima de casos contra la propiedad intelectual o industrial, ni de blanqueo de capitales o contra la seguridad vial.

Hubo once víctimas de robo de su vehículo, todos ellos hombres, y ocho por delitos contra la libertad sexual, siete a mujeres y uno a un hombre. De malos tratos habituales dentro del ámbito familiar se contabilizaron 28, 23 eran ellas las víctimas, y 5, varones. Mayor es el número de víctimas de malos tratos en el ámbito familiar como causa puntual y no seguida, con 77 en total en Jaén, 56 eran mujeres de más de 65 años.