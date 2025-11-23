Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de cada diez víctimas de delitos en Jaén son mayores de 65 años

Los relativos al patrimonio representan el 65% de infracciones penales que sufren los mayores

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:56

Un hombre o una mujer se acercaba a una persona mayor, le pedía, le suplicaba «por favor» unas monedas para un poco de pan o ... para sus chiquillos, que si «no le cuesta nada» y que «le haría un gran favor». Si se negaba, entonces sufría un tirón del bolso y se convertía en víctima de robo con violencia. Es lo que sucedió en varios casos este verano en Bailén, llegando a causar lesiones a una de estas personas mayores y que tuvo en alerta a los agentes de la Guardia Civil hasta que dieron con el ladrón y lo detuvieron.

Una de cada diez víctimas de delitos en Jaén son mayores de 65 años