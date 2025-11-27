Diez propuestas para hacer con los 'peques' esta Navidad en Jaén

Se acercan las Navidades y, con ellas, un periodo sin clases ni actividades extraescolares, por lo que los padres se encuentran sin saber qué hacer ... con los 'peques', más allá de quedarse en casa protegidos del frío en una mesa camilla. Pero no muchos aguantan quietos y es esencial salir a la calle y buscar algo con lo que pasar las horas y, si es posible, aprender. Para ello está la programación navideña de la capital jienense de este año.

Tal como han anunciado en el Ayuntamiento de Jaén, en total hay más de cien actividades para grandes y pequeños que se repartirán desde el 5 de diciembre hasta la Cabalgata de Reyes. De por medio se ofrece un amplio abanico de opciones para que los niños y niñas disfruten de estas fechas tan entrañables.

Así, como cada año, habrá diversas atracciones tanto en el parque de la Concordia como en la plaza de la Constitución, este último conviviendo con el mercadillo navideño. De hecho, ahí estará el carrusel antiguo y un buzón mágico para recoger las cartas de los Reyes Magos. El precio de las atracciones ronda los 3 euros y abrirán desde el 1 de diciembre.

El tren navideño recorrerá el casco histórico de la ciudad desde el 5 de diciembre y hasta el 4 de enero. Las salidas serán desde la plaza de la Constitución de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00 horas. El 24 y 31 de diciembre solo estará de mañanas.

Otra de las posibles actividades es, además de visitar los tradicionales belenes repartidos en la ciudad, ir a ver el árbol de Navidad que se encuentra en el vestíbulo principal del Consistorio. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Musicales y teatro

La música será otro de los puntos fuertes donde los 'peques' encontrarán, sin duda, un momento de disfrute en familia, sobre todo con personajes que reconocen. Por un lado estará el teatro musical 'La Navidad sí es lo que parece', en el Darymelia el día 12; los amantes de Disney tendrán 'Vaina 2' el musical en el Infanta Leonor el día 23, y más canciones con el musical de los Reyes Magos 'Nos ha guiado una estrella', el día 26.

Como gran novedad, el 19 de diciembre la fachada del Ayuntamiento acogerá un videomapping en 3D, un espectáculo visual inmersivo que narrará el Nacimiento de Jesús con pases a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

El teatro forma parte importante de la programación para los niños y niñas jienenses, sobre todo en manos de Salalalapaca. Así, el 28 de diciembre, dentro de 'Festival ¡qué empiece ya! Una Navidad de Cuento', podrán ver 'El Patito Feo' y, el 3 de enero, 'La caja de los juguetes'. Ambos a las 19:00 horas en el Darymelia.

Nochevieja

La plaza de Santa María será el punto de encuentro para las familias el 31 de diciembre, unas doce horas antes de las Campanadas, para tener una fiesta infantil de Nochevieja muy especial con sorpresas, a las 11:30 horas.

Ya en el año 2026 y aún inmersos en las fiestas el 3 de enero en el Salón del casino Primitivo del Palacio Municipal de Cultura, en la calle Maestra, se hará entrega de las peticiones de los niños y mayores de la ciudad de Jaén a los Carteros Reales.

Cabalgata

El gran acto final del cierre de estas fechas tan señaladas será la Cabalgata de Reyes. El 5 de enero, a las 18:30 horas saldrá de la plaza de Santa María en un desfile titulado 'Jaén, cajita de Navidad mágica' donde precisamente las cajas tendrán un significado importante y habrá numerosas sorpresas.

Contará con 6 carrozas infantiles, los tres tronos reales, 14 grupos de animación y un séquito de 633 participantes. El recorrido, de unos 5 kilómetros, repartirá alrededor de 6.900 kilos de caramelos y 6.000 bolsas de patatas fritas donadas por Patatas Oya.