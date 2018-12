Las diez noticias de 2018 en Jaén más vistas en ideal.es Sucesos, temas sociales, la inquietud por el tema sanitario son algunos de los temas que llamaron la atención de los internautas LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 31 diciembre 2018, 15:32

Último día de 2018. 365 días de alegrías, penas, miedos, sueños... En definitiva, 365 días de historias. En IDEAL hemos tratado de contarlas de la mejor forma posible, siendo la web un pilar fundamental, una herramienta que nos indica qué es lo que más le interesa a los jienenses. Les ofrecemos un listado con las 10 noticias más vistas de ideal.es durante 2018.

Un año más, sobresale un ámbito como el favorito de los usuarios: los sucesos. Las noticias sobre accidentes de tráfico, denuncias o juicios corren como la pólvora por Internet. Destaca, como no, la muerte de cuatro jóvenes vecinos de Jódar, dos de ellos hermanos, en el accidente de tráfico ocurrido en noviembre en la A-401, a su paso por Úbeda. Tanto esta como las posteriores noticias con más información sobre el suceso fueron de gran interés para los lectores de IDEAL.

Otros fallecimientos tuvieron gran repercusión en la web. Es el caso de la muerte de un joven motorista de 27 años en la confluencia de las avenidas de Europa y Rodríguez de la Fuente, en el municipio jienense de Martos, que se registró como consecuencia de una colisión entre la moto y un turismo.

Otro suceso fue el fallecimiento de una mujer de 59 años durante la celebración de los 'toros ensogaos' de Beas de Segura. La mujer recibió la cornada en la ingle y aunque de inmediato fue trasladada a la Enfermería instalada en la zona, dentro del dispositivo de seguridad de las fiestas, donde se le intentó realizar una intervención de urgencia, finalmente no se pudo hacer nada para salvar su vida.

En temas judiciales, se volvió viral la petición de 5.700 euros a una mujer por denuncia falsa contra su exmarido. Cabe recordar que según datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas suponen el 0,01% del total referidas a violencia doméstica.

La sanidad es otro de los temas que llama la atención de los internautas. De hecho, la noticia que se sitúa a la cabeza del ranking es sobre el fallecimiento de un hombre tras una hora desangrándose, y esperando a la ambulancia, a cincuenta metros del hospital. En cuestiones sanitarias, gran repercusión tuvo también la visita del televisivo chef Alberto Chicote al Complejo Hospitalario de Jaén, para denunciar la «privatización de la gestión del almacén de cocina del hospital». Chicote grabó un programa sobre las cocinas privatizadas en colegios y hospitales que fue muy comentado en redes sociales. Después, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, defendió que la alimentación que se ofrece al Complejo Hospitalario de Jaén «tiene el máximo rigor» en cuanto a calidad y seguridad alimentaria.

1 Un hombre muere esperando a la ambulancia

Eran la 13:25 horas del pasado 20 de agosto cuando en la sala del 061 reciben la primera llamada de Amelia desde su domicilio en Jaén capital. Hacía en torno a 20 minutos que a su marido, de 70 años, se le había roto una variz y no dejaba de sangrar.

Según su relato, llamó tres o cuatro veces al 061. La última de las llamadas se produjo en torno a las 14:30 horas, una hora más tarde de la primera. Hacía cinco minutos que el marido de Amelia había perdido la consciencia tras la pérdida de sangre y ella no conseguía reanimarlo. «Les llamé muy nerviosa y les que pedí que, por favor, aunque fuera a nivel particular, como fuera, pero que mandaran a alguien a mi casa. Entonces sí, me mandaron una ambulancia, pero venía solo un conductor, sin equipo médico», indicó.

«En cuanto vio la situación valoró que él no podía hacerse cargo y llamó de nuevo pidiendo efectivos y alertando de que la situación era muy grave, y entonces sí fue todo rápido. A las 14:40 estaban aquí atendiendo a mi marido», explicó la mujer. Se lo llevaron al hospital, que está a 50 metros de su vivienda, y allí ingresó en la UCI, pero a las once y media de la noche certificaron su muerte.

Amelia reconoció que su marido estaba «delicado», que tenía «dolencias», que seguía sus revisiones. «Estaba delicado, pero no para una muerte inminente», lamentó.

2 El fiscal pide 5.700 euros a una mujer por denuncia falsa

La segunda noticia más vista corresponde al 13 de mayo, sobre el juicio a una mujer de 45 años acusada de un delito de denuncia falsa. Según el fiscal, le contó a la Policía que su exmarido la amenazaba, siendo esto mentira. Le pedían 2.700 euros de multa y que indemnizara a su supuesta 'víctima' con 3.000 euros. Finalmente fue condenada a una pena de multa de 1.800 euros.

Según la sentencia, dijo que su exmarido la insultaba y que la amenazaba con frases como «me has metido dos veces en el calabozo y te tengo que ver en la cárcel y si no muerta, te hoy a hacer la vida imposible». Como resultado, el hombre fue arrestado, pasó una noche en el calabozo y luego tuvo que vivir con una orden de alejamiento durante casi dos meses.

3 Chicote, analizando las cocinas del hospital de Jaén

El pasado 7 de junio se publicó la noticia en la web de ideal.es de que el televisivo chef Alberto Chicote acudiría esa mañana a la protesta que realizó La Marea del Cucharón, a las puertas del Complejo Hospitalario de Jaén, para denunciar la «privatización de la gestión del almacén de cocina del hospital».

Chicote estaba grabando el programa '¿Te lo vas a comer?' sobre las cocinas privatizadas en colegios y hospitales y en esta ocasión acudió a Jaén para interesarse por la situación actual. El programa tuvo gran repercusión en la provincia, al recoger las denuncias de representantes de la Marea del Cucharón, así como de los propios trabajadores de las cocinas, sobre la comida servida.

4 Desalojo de los Puentes por riesgo de desbordarse el río

El 17 de marzo, Emergencias 112 Andalucía informaba a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento del «riesgo de desbordamiento del río en Puente Jontoya y Puente la Sierra» debido un temporal de lluvia y viento que se produjo aquel día. Según señalaban, se preveían lluvias toda la noche, por lo que se organizó un dispositivo y se pidió a los ciudadanos que desalojasen la zona.

Finalmente, el Ayuntamiento de la capital informó de que, como medida de precaución, se dio la «orden de desalojo» de los vecinos de zonas inundables de los Puentes debido a la «crecida de los ríos», aunque insistieron en que no había «un riesgo inminente de desbordamiento».

5 Fallecen cuatro jóvenes de Jódar en un accidente

La del 19 de noviembre fue una tarde negra y trágica para la provincia y sobre todo para el municipio de Jódar. Cuatro de sus vecinos, todos ellos de entre 19 y 20 años de edad, perdieron la vida en la carretera A-401, que une Úbeda con Jódar. Concretamente fue en el kilómetro 7, en término municipal de Úbeda. Las víctimas eran dos chicos y dos chicas y dos de ellos, una chica y un chico, eran hermanos, según confirmó el alcalde de la localidad.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.30 horas de la tarde y según fuentes de la Guardia Civil fue una colisión frontal entre el turismo en el que viajaban los jóvenes, en dirección Jódar, con un Suzuki Vitara, en el que viajaban dos hombres de unos 40 años, en sentido Úbeda, y también vecinos de Jódar. Ambos resultaron heridos.

6 Fallece una mujer en los 'toros ensogaos' de Beas

La sexta noticia más vista en 2018 en ideal.es es de hace ocho meses, y corresponde también a un fallecimiento. Una mujer de 59 años murió en la tarde del 25 de abril durante la celebración de los 'toros ensogaos' de Beas de Segura. Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la tarde, cuando restaba poco más de una hora para que culminara el día grande estas fiestas, en honor a San Marcos.

La mujer recibió la cornada en la ingle y aunque de inmediato fue trasladada a la Enfermería instalada en la zona, dentro del dispositivo de seguridad de las fiestas, donde se le intentó realizar una intervención de urgencia, finalmente no se pudo hacer nada para salvar su vida.

7 ¿Cuál es la mejor época para recoger la aceituna?

¿Cuál es la mejor época para recoger la aceituna? Esta es una cuestión que se debate en las cooperativas donde se defienden posturas enfrentadas entre los cooperativistas. En los últimos tiempos se está haciendo especial hincapié en recomendar la recolección temprana aunque hay detractores al considerar que, en este caso, disminuye el rendimiento graso. ¿Quién tiene razón?

El experto José Juan Gaforio analizó la respuesta en un artículo, señalando qué hacían y decían al respecto nuestros antepasados. «Es posible que la respuesta a cuestiones debatidas en la actualidad se encuentre en conocimientos remotos que han podido quedar diluidos con el tiempo. Refrescarlos, nos ayudará a tomar las mejores decisiones», indicó.

8 Muere un motorista en un accidente en Martos

Un joven motorista, de 27 años, falleció el pasado 28 de junio en un accidente de tráfico ocurrido en la confluencia de las avenidas de Europa y Rodríguez de la Fuente, en el municipio jienense de Martos. El accidente se registró como consecuencia de una colisión entre la moto y un turismo.

Según se informó desde Emergencias 112 Andalucía, fue minutos antes de las 15:00 horas cuando el teléfono 112 comenzó a recibir las llamadas de varios ciudadanos en las que informaban de una colisión entre un coche y una moto en el cruce de las avenidas de Europa y Rodríguez de la Fuente. Los servicios médicos desplazados hasta el lugar trataron de reanimar sin éxito al motorista.

9 Previsto un domingo complicado por la nieve en Jaén

El 3 de marzo esta noticia sobre el tiempo se volvió viral. Una masa de aire fría, húmeda e inestable, conducida por un marcado flujo del norte dejó precipitaciones abundantes en el área Cantábrica, de nieve a partir de 500 metros, y un segundo frente, al que también seguiría aire frío e inestable, recorrería la Península en días posteriores, según informó la Agencia Estatal de Meteorología.

Aemet Andalucía anunciaba mucho frío para ese domingo, día 4 de febrero, en toda la provincia jienense, con previsión de nevadas durante todo el día en buena parte de su geografía, que podían ser de hasta 15 centímetros en las sierras de Cazorla y Segura y de cinco en la zona de Jaén capital, El Condado y Sierra Morena.

10 El Gordo de la Lotería de Navidad cae en la provincia

Jaén acarició en el pasado Sorteo de Navidad la gloria del Gordo (número 03347) con tres décimos vendidos en Cambil, Villacarrillo y Úbeda, y otros tres que llegaron a Bedmar desde La Carlota (Córdoba). 2,4 millones de euros del primer premio en una jornada en la que la provincia de Jaén resultó agraciada con otros 150 décimos de uno de los quintos premios vendidos en Pozo Alcón (900.000 euros), y ocho décimos del tercer premio (400.000 euros) en Puente de Génave.

Entre los agraciados, Juan Francisco Campos, un joven aceitunero de 21 años al que ni siquiera le dio tiempo a cambiarse de ropa. Estaba en el tajo trabajando con su padre cuando su novia, Alba Páez, le llamó para comunicarle que les había tocado el Gordo. «Ya me estás viendo, he tardado diez minutos en venir aquí», comentaba Campos señalando su atuendo. «¿La boda para cuando?» fue la pregunta del día, ya que la pareja se ha embarcado recientemente en la compra de una vivienda.

Hubo fiesta también en Bedmar, donde por los vericuetos del azar llegaron otros tres décimos del 03347. Los llevan tres hermanos, Juan Antonio, Javi e Ildefonso. Proceden de La Carlota (Córdoba). Uno de los hermanos hizo la compra y pidió un siete. Y además de su décimo se llevó uno para cada hermano. 1,2 millones que quedaron en familia.