Diez millones de euros de los vagones, último escollo del convenio que arrancará el tranvía Vagones del tranvía en las cocheras de Vaciacostales. Tras dos borradores, los técnicos han redactado una nueva propuesta que recoge peticiones municipales para «ajustar flecos»

Nuevo avance para la puesta en marcha del tranvía de Jaén. Ayer tuvo lugar una nueva cita de la comisión técnica, celebrada por videoconferencia, y con la que se siguió avanzando para «ajustar los flecos del convenio» que suscribirán la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para poner en marcha el sistema tranviario, paralizado desde hace siete años.

La aprobación y firma del convenio por parte del Consistorio jienense permitirá a la Junta licitar la explotación del sistema tranviario, así como abordar los 2,5 millones de euros que se necesitan para poner a punto esta infraestructura tras tantos años en cocheras.

Tras dos borradores en la nueva propuesta se recogen varios puntos solicitados por el Ayuntamiento, como la inclusión de comisiones de seguimiento y subcomisiones de la licitación, poner por escrito la distribución de la publicidad institucional o describir las competencias municipales. Desde el Consistorio señalan tres últimos escollos para la firma del convenio, imprescindible para que se ponga en marcha el tranvía. Los dos primeros son montantes que le adeuda en opinión del Ayuntamiento la Junta, reconocidos por un informe del Tribunal de Cuentas, de 1,5 y 4,3 millones de euros. El tercero y más importante y que sí debe ir reflejado dentro del texto del propio convenio es el referente al arrendamiento de los vagones. Se debían abonar por parte del Ayuntamiento en 17 años según el acuerdo inicial y restan por pagar nueve. Vía compensación de la Patrica que paga la Junta a los Ayuntamientos se venían abonando por parte del Consistorio según informan desde este, a razón de 1,1 millones de euros anuales. Quedan por ende por abonar por este concepto 9,9 millones.

La predisposición de Junta y Ayuntamiento sigue siendo muy buena para que se firme a la vuelta de vacaciones

«Con la entrega de los vagones y el resto de la infraestructura entendemos que no tendríamos que asumir el coste del arrendamiento, tendría que hacerlo la empresa que lo explote. No tiene sentido que sigamos pagando una vez que los devolvamos para que los explote la Junta con la fórmula que decidan, parece que vía concesión», explica Manuel Bonilla, concejal de Hacienda, presente en la reunión de ayer junto al delegado territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, José Manuel Higueras, y técnicos municipales y de la Junta de Jaén y Sevilla.

Después de las vacaciones

«Estamos dispuestos a asumir el 25% como en el resto del déficit que se genere, pero no todo», subraya Bonilla. «Hay una parte devengada hasta la fecha del convenio, una deuda que habría que disminuir, que sí asumimos», añade. La inversión del sistema tranviario ha sido de 120 millones de euros y el déficit de la explotación anual se ha estimado entre 1,3 y 1,8 millones al año, abonado el 25% por el Ayuntamiento y el 75% por la Junta, además de contar con apoyo de la Diputación mediante publicidad institucional. Su puesta a punto requerirá 2,1 millones más, que asume también la Junta. A pesar de este desencuentro Bonilla se muestra optimista con que haya acuerdo pronto. En la segunda quincena de agosto mandarán un nuevo documento. «Hay buena voluntad por ambas partes. Toca seguir trabajando. A final de agosto o primeros de septiembre confiamos en que todo esté arreglado», sentencia Bonilla.

Optimismo y confianza

En la misma línea se expresó ayer el delegado de Fomento. «No hay nada cerrado pero no hay tampoco ningún impedimento que no pueda superarse por el bien de Jaén. Para llegar a un acuerdo las dos partes tiene que ceder algo, si no es una rendición casi. Estamos trabajando y confiamos en que a finales de agosto o principios de septiembre esté todo preparado para que a la vuelta de vacaciones el alcalde y el consejero firmen el convenio», apuntó Higueras. De ser así todo se aceleraría, pudiendo circular en pruebas antes de final de año. Para hacerlo con pasajeros habría que esperar hasta abril de 2019.

Una vez rubricado el convenio se aceleraría el proceso con la idea de que empiece a circular en pruebas antes de fin de año

Y es que una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 12 de junio la declaración de interés metropolitano para los servicios del sistema tranviario de Jaén, lo que queda ahora es firmar el convenio en el que entre otras cuestiones quedará reflejado que quien explotará el sistema tranviario será la administración autonómica.

Lo hará sacando a licitación su explotación, que tendrá que correr a cargo de la misma empresa que haga la puesta a punto del sistema, según otro de los puntos del borrador de ayer.

De esta forma, la gestión del tranvía de Jaén por parte de la Junta se regirá por el mismo esquema establecido para los ferrocarriles metropolitanos de Sevilla, Málaga y Granada, ya en funcionamiento.