Isabel García Tejerina, junto al por entonces presidente del PP en Jaén, José Enrique Fernández de Moya y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en la inauguración. IDEAL

Diez años de la presa en Siles, una década de parálisis sin poder regar

La financiación de las conducciones ha paralizado el proyecto y ahora los agricultores esperan la concesión del agua

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:38

Comenta

El olivar es el motor económico de Jaén, y en una época donde el cambio climático amenaza en convertir las sequías en fenómenos habituales, cada ... gota de lluvia es un tesoro que la provincia no puede despilfarrar. Esa es al menos la teoría, la realidad es bien distinta, al menos respecto a la presa de Siles, de la que diez años después de su inauguración no ha salido casi ni una gota por la polémica con las conducciones necesarias (o no) para transportar el agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

