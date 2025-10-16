Diez años de la presa en Siles, una década de parálisis sin poder regar

El olivar es el motor económico de Jaén, y en una época donde el cambio climático amenaza en convertir las sequías en fenómenos habituales, cada ... gota de lluvia es un tesoro que la provincia no puede despilfarrar. Esa es al menos la teoría, la realidad es bien distinta, al menos respecto a la presa de Siles, de la que diez años después de su inauguración no ha salido casi ni una gota por la polémica con las conducciones necesarias (o no) para transportar el agua.

El 19 de octubre de 2015 la por entonces ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, inauguraba las instalaciones, un día que ponía fin un periplo de 23 años no exentos ya de contratiempos, y que prometía traer agua a municipios tradicionalmente deficitarios, como Beas de Segura, Benatae, Génave, Puente de Génave, Segura de la Sierra, Torres de Albanchez y Villarrodrigo, además de regar cerca de 3.500 nuevas hectáreas agrícolas.

Política

Una década después sigue sin haber conducciones. Lo que más escuece es que no es una imposibilidad técnica, sino una cuestión política. Ya desde meses antes de la inauguración surgía la polémica sobre a qué institución correspondía hacerlas, con la Junta de Andalucía (entonces en manos del PSOE con Susana Díaz) y el Gobierno Central (con el mandato de Mariano Rajoy) a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) atribuyéndose las competencias la una a la otras.

Los agricultores de la comarca de Segura veían a la presa como un espejismo en el desierto: el pantano se encontraba al 95% de su capacidad, pero no podían regar. Una situación hiriente, en la que tuvieron que aguantar que incluso se le concediera el Premio Smagua 2017 en la categoría de Grandes Obras Hidráulicas de captación y transporte, mientras de ella no salía una gota de agua, razón para la que fue concebida.

No será porque los agricultores no lo han intentado. Se han formado asociaciones y comunidades de regantes, se han celebrado reuniones, mesas informativas e incluso concentraciones tanto en la presa como en la capital, pero no han resultado. Las tuberías siguen sin llegar a pesar de los cambios de color político de las instituciones, que han seguido reclamándose unas a otras sin aportar soluciones.

Las conducciones no han sido el único punto a debatir en esta década. La dotación también ha sido foco de conflicto, pues desde la CHG se defendía que la asignación era de poco más de seis hectómetros cúbicos al año que regarían las 3.500 hectáreas mencionadas. Sin embargo, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) se apostaba por una dotación de entre 12 a 15, pues la capacidad es un 50% superior a la planteada inicialmente (20 hectómetros cúbicos), mientras que la capacidad destinada al consumo humano no varía.

Características

Y es que sin duda la presa de Siles no es una infraestructura menor. Tiene una capacidad de 30 hectómetros cúbicos, está situada en la cerrada del Cortijo de Cantalar (cerca de la población de Siles), a unos 400 metros aguas abajo de la confluencia del arroyo de los Molinos con el río Guadalimar, y supuso una inversión en su momento de 53 millones de euros.

Esta infraestructura se levantó con base de materiales sueltos (presa de escollera con núcleo central de arcilla), cuenta con una altura de 52 metros y tiene planta curva de 315 metros de radio y una longitud de coronación de 271 metros. La presa está diseñada con una capacidad de aliviadero de 298 m3/seg y con una capacidad de desagüe de fondo de 52 m3/seg.

Pero lo importante es, ¿en qué punto nos encontramos en 2025? La situación de las conducciones sigue sin resolverse, mientras parece que los agricultores recibirán el permiso para acceder al agua. La Junta de Andalucía ya informó sobre el perímetro regable, y en marzo de 2021 la CHG dio luz verde, con el visto bueno de la Junta de Gobierno, a las bases para la concurrencia de los proyectos que optan a la reserva de la presa de Siles.

Según la última información de mayo de 2024, la CHG analiza las solicitudes presentadas al concurso de concesión de aguas públicas. Cabe destacar que en este proceso no tiene en cuenta las conducciones, es decir, serán «los propios regantes los encargados de desarrollar y financiar sus infraestructuras», por lo que por el momento o las hacen los agricultores o no les llegará el agua, al menos con la concesión.

En resumen, o son los propios agricultores los que financian las infraestructuras necesarias para regar (como bombas y embalses) o tendrán que seguir esperando a que alguna institución se haga cargo de las conducciones. La pescadilla que se muerde la cola, mientras una infraestructura faraónica sigue sin regar una sola hectárea. Ahora toca esperar a la resolución, aunque sea provisional, y que comience a llegar el agua.