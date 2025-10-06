Los días de la Infancia serán el 14 y 19 de octubre, con las atracciones a 2,50 euros

Manuela Millán Lunes, 6 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

La Feria de Santa Lucas tendrá además de un dispositivo de prevención contra la violencia de género con el Punto Violeta, otro contra la violencia hacia personas LGTBI, que «cuenta con el compromiso de la asociación de caseteros, a los que estamos muy agradecidos por su implicación y complicidad para hacer del recinto ferial un lugar seguro para todo el público», en palabras de la concejala de Cultura, María Espejo.

De igual modo, ha recordado que para facilitar la estancia en el ferial a personas con movilidad reducida, se abrirá la caseta número 35 'San Lucas Accesible', un espacio que cuenta con aseos para personas con movilidad reducida y ostomizados, con camillas articuladas, sillas de ruedas y servicio de reparación, todo posible gracias a la complicidad de la asociación de caseteros, la cofradía Santa Ana y Ortopedia García Férriz.

Como en la edición anterior, y para garantizar la accesibilidad a todos los públicos, las atracciones tendrán un mismo hilo musical. Así, el martes, 14 de octubre, en horario de 16:00 a18:00 horas, se apagará la música para que puedan disfrutar del ferial aquellas personas con sensibilidad acústica o colectivos vulnerables al ruido.

Día para la Infancia

Además, para que todas las familias puedan disfrutar de las atracciones a un precio reducido, en esta edición de San Lucas se han habilitado dos días de la Infancia, el 14 y 19 de octubre, con las atracciones al precio de 2,50 euros, excepto las de menos de 16 plazas con un recorrido único de 3 euros.

La concejala de Cultura ha aprovechado la ocasión para recordar la actividad con la que se iniciará este año la feria, 'DesTapa el Ferial'. «Una iniciativa que nace de los caseteros y de los feriantes para que, desde el primer momento, vivamos el ferial. Así que, desde la una y hasta las tres de la tarde, se dispondrá de una barra en el Paseo Central de la feria donde podremos degustar una tapa de arroz y un botellín gentileza de los caseteros que repartirán unas 1500 invitaciones», ha detallado. La actividad también incluye un precio especial de 2x1 para las atracciones desde las 15 a las 18 horas.

Por último ha invitado a los jienenses a asistir al encendido del alumbrado extraordinario de la feria el viernes, 10 de octubre, a las 00:00 horas y a disfrutar del pregón a cargo del escritor ubetense David Uclés y a la gran cabalgata que recorrerá las principales calles de la ciudad el sábado, 11 de octubre.