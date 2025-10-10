El Día de la Salud Mental pone el foco en las emergencias y catástrofes Faisem organiza una marcha en Jaén con Apaem a la que se suman mesas informativas y una muestra de artesanía

Una jornada de visibilización y reivindicación. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) organizó una marcha junto con la Asociación Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental (Apaem), que partió desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de Santa María.

Allí se leyó un manifiesto y se hicieron sesiones de zumba con la participación de profesionales, personas usuarias y familiares, a lo que se sumó una muestra de artesanía de los centros Faisem, mesas informativas, un concierto de piano interpretado por un usuario y una 'performance' a cargo de las personas usuarias del centro 'Las Lagunillas' de Jaén.

Maribel Vacas, responsable provincial de Faisem, destacó la importancia de esta jornada «de visibilización y reivindicación», a la vez que recordó que «aunque Andalucía es pionera en este ámbito, aún queda mucho trabajo por hacer».

María Dolores Miranda, presidenta de Apaem, explicó que este año el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' se centra en las emergencias y catástrofes. Un tema a su juicio «muy acertado por cuanto es necesario visibilizar los efectos psicológicos que provocan las emergencias en la salud mental individual y colectiva». Esta asociación atiende a unas 400 personas entre usuarios y familiares en localidades como Jaén, Bailén, Martos, Úbeda y Linares.

Representantes

A estos actos asistieron representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento. La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, destacó «el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Andalucía para situar la salud mental en el centro de la política sanitaria, con medidas que abarcan desde la atención hospitalaria hasta la prevención y la detección precoz». En este sentido, subrayó que «la salud mental es una prioridad transversal».

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, avanzó que el Ayuntamiento, a través del Patronato de Asuntos Sociales, participa en una mesa de coordinación para la prevención del suicidio junto a Bomberos, 061, el Colegio Oficial de Psicólogos, el Teléfono de la Esperanza, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil con el objetivo de establecer un protocolo de actuación común que permita «una atención rápida y eficaz» en casos de emergencia.