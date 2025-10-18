«Cada día que no llueva debería subir el precio del aceite de oliva»

El nuevo secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, Francisco Elvira, se pone al frente en una época de incertidumbre ... para el campo jienense: el posible recorte a la Política Agraria Común (PAC), el bajo precio del aceite de oliva o la falta de agua ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

—Lo primero felicidades. ¿Por qué decidió dar el paso?

—Hasta el momento venía desempeñando el cargo de secretario de organización y creo que era lo lógico. Cuando Juan Luis Ávila saltó a la secretaría en Andalucía tenía que ir yo al frente, porque había estado cubriendo los espacios donde él no podía llegar. Y ahora hemos creado una junta fuerte que afronte los retos de agricultores y ganaderos.

—¿Cuáles son esos retos?

—Uno de los principales es la incorporación de los jóvenes, que son los que se quedarán en las explotaciones, en comunidades de regantes y cooperativas. Es necesario prestarles un buen servicio, como acompañarles en los trámites de ayudas, porque se dan cuenta que eso les beneficia. Cuando al agricultor entiende que se juega su bolsillo acude a cualquier reivindicación que hagas.

—Pero, ¿cómo se les puede animar para que quieran trabajar en el campo?

—Si no vienen de familia agricultora es muy difícil. Le estas pidiendo que se incorporen a una actividad con baja rentabilidad, inversiones muy altas en inmovilizado y maquinaria e ingresos dependientes de lo que llueva y las fluctuaciones del mercado. Con todo eso quieres que se unan a un oficio tan sacrificado, de sol a sol. Se puede, pero es complicado.

—¿Cómo es el perfil de los jóvenes que se incorporan?

—Cada vez son gente más preparada, con estudios universitarios o alto nivel de formación. Ya no existe esa idea de nuestros abuelos del que no quería estudiar al campo, ahora mínimo tienen una FP porque se lo exigen. Esa es otra, la normativa y los requisitos legales van a ser los que acaben con los agricultores.

—¿A qué se refiere?

—La agricultura tiene demasiada burocracia, y se les exige digitalización a un sector muy envejecido, como el cuaderno digital. Yo siempre pongo de ejemplo a mi padre, que sabe defenderse con el móvil pero poco más, y cuando tiene papeles siempre me los da a mi. Imagina un agricultor que no tenga un hijo que lo ayude, sería un desastre.

—Otro elemento clave es el agua. ¿Cómo se afrontan la crisis climática?

—Primero hay que señalar el agravio comparativo del olivar. No puede ser que el intensivo tenga una dotación de 1.500 metros cúbicos y el súper intensivo 5.000, si fuera la misma dotación el rendimiento también sería similar. Si tienes una unidad de cultivo, deberías tener una dotación y con ella la mismas reglas, que para algo los pantanos están en Jaén. Después hay cosas inconcebibles, como que en una de las cuencas más secas cultivemos 60.000 hectáreas de arroz, que no son ecológicamente ni económicamente viables. No podemos tirar el agua así.

—Una de las mayores batallas de COAG es mantener el modelo de agricultura profesional.

—Sí, se está cuestionando este modelo, que con las explotaciones prioritarias dan preferencia a las ayudas y reduce el impuesto de transmisiones al 25%. Ahora desde el Ministerio de Agricultura se habla de un modelo familiar, aunque sin entrar en detalles, pero tememos que sea como el de antiguamente, el de toda una familia dedicada al campo y viviendo en el cortijo. Se está definiendo quienes se van a quedar en el campo en el futuro; nadie nos sobra, pero los profesionales tienen que tener la prioridad.

—El recorte del 20% planteado en el marco financiero plurianual de la Unión Europea es muy polémico. ¿Cuál es la postura de COAG?

—No vamos a entrar a negociar. Se carga el segundo pilar destinado a las ayudas como al ecologismo o la innovación, mientras te plantean entrar en disputa or los fondos con otros sectores tan necesarios como sanidad o educación. Como voy a pelearme por dinero y dejar las escuelas sin profesores o los hospitales sin médicos. Esto es un recorte con todas las de la ley, y lo que debe hacer España es oponerse a la propuesta. Con que un solo país bloquee se ha de hacer otro presupuesto, y pedimos que nuestro país y representantes sean valientes y lo hagan.

—De llegar a cumplirse, ¿qué significaría para el campo jienense?

—La ruina. Que se preparen los jubilados porque a partir de 2030 no recibirán PAC, y se pueden ver con 800 euros de pensión tras 30 años en el campo, mientras los especuladores ponen la mano y no dejan beneficios en la tierra. También agravaría el modelo de la sobredimensión, porque para ser viables económicamente se necesitarían grandes explotaciones; crecer, crecer y crecer y al final el pez grande se come al pequeño, porque los requisitos legales son los mismos.

—¿Es posible que volvamos a ver tractoradas?

—Tenemos dudas del modelo de comunicación. Hemos pasado de salir a la calle y conseguir objetivos a cabrear a la gente. Ahora cualquiera en redes sociales moviliza e influye más a nivel político. Las tractoradas no fueron efectivas, hay que hacer ruido pero en momentos puntuales, conseguimos más en despachos que en movilizaciones. Nuestro trabajo ahora es hacer entender que o paramos la nueva PAC o comemos tanques.

—Otro tema candente ha sido el precio del aceite de oliva. ¿Cuál es su previsión para este año?

—Debería subir y cada día que pase sin llover más. En el aforo presentado la reducción es del 5% a nivel nacional. Eso es una radiografía de la situación actual, pero calcular la producción es como sacar una bola de cristal. Depende mucho de estos meses, que lluevan al menos 100 litros y que no venga el frío temprano. Pero lo que está claro es que sin agua la campaña irá a menos, y el precio por tanto debe ir a más.