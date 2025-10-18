Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Elvira en la Explanada del Corte Inglés. J. JIMÉNEZ

«Cada día que no llueva debería subir el precio del aceite de oliva»

Francisco Elvira, secretario general de COAG Jaén ·

El agricultor defiende que el pías vote en contra del marco financiero, mientras denuncia que el olivar sufre un agravio comparativo por el agua

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:37

Comenta

El nuevo secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, Francisco Elvira, se pone al frente en una época de incertidumbre ... para el campo jienense: el posible recorte a la Política Agraria Común (PAC), el bajo precio del aceite de oliva o la falta de agua ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

