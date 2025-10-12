Día de la Guardia Civil: «Auténticos guardianes» de Jaén Acto oficial por la Virgen del Pilar que ha tenido lugar en la plaza de Santa María

Enara López de la Peña Jaén Domingo, 12 de octubre 2025, 15:20 Comenta Compartir

Una Guardia Civil «fuerte, moderna y cercana», un cuerpo que es el «auténtico guardián de nuestra provincia». Así ensalzaba Manuel Fernández, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, al Instituto Armado en su día grande por la festividad de la Virgen del Pilar que ha tenido lugar en la plaza de Santa María.

Cielo limpio de nubes y un sol que picaba, pero no demasiado. Los asistentes echaban mano a sus abanicos y manos para darse sombra, para ver y homenajear a los uniformes de verde por su intenso trabajo por la provincia jienense en el día grande de la Guardia Civil.

Ampliar

Durante su intervención en el acto institucional y coincidiendo con el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, Fernández ha subrayado que la presencia constante de la Benemérita en los pueblos, carreteras, campos, olivares y espacios naturales «es garantía de tranquilidad y convivencia para todos los jienenses».

Ha trasladado su agradecimiento «a todas las mujeres y hombres que forman la Comandancia de Jaén, cuya profesionalidad, valentía y entrega diaria nos permiten disfrutar de una provincia segura, en paz y con libertad». También ha recordado la colaboración con otros cuerpos y estamentos, como Policía Nacional, Unidades Adscritas, Policías Locales, el Ministerio Público y los estamentos judiciales, que hacen posible este resultado.

Durante el acto, Fernández ha destacado la labor del teniente coronel jefe de la Comandancia, reconociendo su liderazgo, cercanía y capacidad de coordinación como clave para mantener la eficacia y prestigio del cuerpo. Igualmente, ha agradecido a las familias de los agentes, consideradas «héroes anónimos» por su apoyo constante y sacrificio silencioso.

El representante del Ejecutivo ha informado que la Comandancia de Jaén ha realizado más de 96.000 servicios durante este año, rescatando a miles de ciudadanos y protegiendo la provincia en todos sus rincones. «La Guardia Civil es la custodia de nuestra tierra, de nuestras familias y de nuestro patrimonio natural y cultural», ha señalado.

Apoyo

Por su parte, el Teniente Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano, recordaba que ser miembro del Instituto Armado «no es solo un trabajo, sino una vocación, una promesa de lealtad a la ciudadanía». Ha señalado la necesidad del apoyo de las instituciones y las administraciones porque «hay personas que intentan desacreditar nuestro trabajo y ponen en duda nuestra profesionalidad».

Ha subrayado que el objetivo de la Benemérita es «ser útiles a la sociedad». Así, ha destacado la adaptación a los nuevos tiempos, en la lucha con el ciberdelito.

De igual modo, ha tenido palabras de agradecimiento a las familias de los guardias civiles. «Por vuestra paciencia y devoción, por estar ahí incluso cuando hay miedo», decía, y añadía: «Sabéis lo que es una cena que se enfría, una llamada a deshora, gracias por ser quienes nos sostenéis».

Durante el acto, se ha realizado el izado de bandera y el homenaje a los caídos. Además, se han entregado veinte reconocimientos al mérito a agentes y nueve más al mérito militar. La placa de Distinción de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén ha sido para el destacamento de Tráfico de Villacarillo y la Hermandad de Amigos de la Benemérita Cuerpo de la Guardia Civil HABECU ha entregado un Tricornio de reconocimiento al servicio humanitario a la Plana Mayor de la Compañía de Martos. Como cierre, el tradicional desfile que partía desde la plaza y recibía los aplausos de los jienenses.