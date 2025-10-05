El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa

Con la resaca emocional aún presente por la experiencia vivida el 4 de octubre, el día después de la Magna se dedica principalmente a dar ... las gracias con misas en todas las parroquias que han acogido a las imágenes participantes en el Rosario Magno de la Esperanza. La mayoría de ellas emprenden hoy el camino de regreso a sus municipios con la satisfacción y la alegría de haber formado parte de un acontecimiento que forma parte ya de la historia de la Iglesia de Jaén.

Este es el caso de San Juan Bautista, que ya está de nuevo en su ermita de Los Villares tras su estancia en la parroquia de San Juan y San Pedro de la capital. Esta imagen representó el misterio del bautismo de Jesús en el río Jordán: «En la vida hubiéramos imaginado estar en Jaén con San Juan Bautista. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a la Magna», traslada José Ignacio Molina, presidente de esta cofradía que tiene unos 200 hermanos en la actualidad.

Ampliar San Juan Bautista de Los Villares. Cedida

A lo largo de la jornada está previsto que regresen también a sus parroquias de referencia el Resucitado de Martos, el Cristo del Consuelo de Cazorla, la Virgen de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, San Bonoso y San Maximiano de Arjona, San José de Jódar, la Virgen de las Mercedes de Alcalá la Real, la Virgen de Tíscar de Quesada, la Virgen del Collado de Santisteban del Puerto, Nuestro Señor en la Columna de Úbeda y la patrona de Segura de la Sierra, Nuestra Señora del Rosario.

Balance

En el mundo cofrade, las primeras reacciones tras la Magna son positivas hasta el punto de que los adjetivos se quedan cortos para expresar todo lo vivido. Para Francisco Sierra, presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, ha sido «magnífica» y «sensacional». «Ni en el mejor de nuestros sueños podíamos imaginar que saliera tan bien y tan perfecta», reconoce en declaraciones a IDEAL.

El tiempo acompañó con temperaturas más propias del verano que de primeros de octubre, por lo que jienenses y visitantes pudieron disfrutar de «un espectáculo de luz, color, fe y emoción» desde las siete de la mañana, hora en la que salió Nuestro Padre Jesús del Camarín hacia el punto de encuentro ubicado en la calle Virgen de la Cabeza, hasta las dos de la madrugada cuando se encerró el último paso, el de San Bonoso y San Maximiano de Arjona en la iglesia del Salvador.

Francisco Sierra pone el foco además en el «hermanamiento y el cariño» demostrado entre las cofradías de la capital y las que han venido de fuera. Cabe recordar que vinieron de 15 municipios de la provincia, lo que ha implicado un amplio despliegue de medios para acogerlas a todas.

«Ha sido una vivencia extraordinaria, un acontecimiento digno de que se quede en los anales de la historia», zanja.