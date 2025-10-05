Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hermanos de la cofradía de San Juan Bautista de Los Villares preparan la imagen para llevarla de nuevo a su ermita. Cedida

El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa

La Agrupación de Cofradías de Jaén valora el «hermanamiento» y el buen desarrollo de un acontecimiento «extraordinario»

Ascensión Cubillo

Jaén

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:47

Comenta

Con la resaca emocional aún presente por la experiencia vivida el 4 de octubre, el día después de la Magna se dedica principalmente a dar ... las gracias con misas en todas las parroquias que han acogido a las imágenes participantes en el Rosario Magno de la Esperanza. La mayoría de ellas emprenden hoy el camino de regreso a sus municipios con la satisfacción y la alegría de haber formado parte de un acontecimiento que forma parte ya de la historia de la Iglesia de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin incidencias graves en las primeras horas de la Magna
  2. 2 Atropello con varios heridos en la capital
  3. 3 Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén
  4. 4 Atropello con varios heridos en la capital
  5. 5 «¡Viva Jaén! ¡Viva la tierra del Santo Reino!»
  6. 6 El Barça necesita levantarse en el Pizjuán
  7. 7 Los protagonistas de la Magna 'toman' el centro de Jaén
  8. 8 Parada 'milagrosa' para coger fuerzas entre bares y picnics improvisados en una Magna para el recuerdo
  9. 9

    Carmen, 90 años: «Venimos expresamente a ver al Cristo de Cazorla»
  10. 10

    Las devociones de la provincia tejen en Jaén una «plegaria compartida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa

El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa