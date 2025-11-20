Día de los Derechos de la Infancia: Más de cien niños buscan un hogar en Jaén

Las luces en las calles y los escaparates de las tiendas ya lo avisan: se acerca la Navidad. Y habrá niños y niñas que no ... podrán celebrarlo con una familia. En concreto, son más de cien en la provincia de Jaén, de entre 5 y 17 años, que buscan una familia, según informan desde la Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar en Andalucía (Apraf-A), y para conseguirlo durante el mes de noviembre han realizado varios actos que culminan este jueves, en el Día de los Derechos de la Infancia, con una mesa informativa en la calle Roldán y Marín.

Un acto que ha contado con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ángela María Hidalgo Azcona. En este punto informativo se han dado a conocer las necesidades actuales de familias para Acogimiento Familiar en la provincia de Jaén.

Con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, la Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar en Andalucía (Apraf-A) desarrolla numerosas actividades para dar a conocer y sensibilizar sobre el Acogimiento Familiar. «La urgencia actual es de familias dispuestas a acoger niños, niñas o adolescentes de cualquier edad, así como grupos de al menos dos hermanos para no tener que separarlos», indican desde el colectivo. Asimismo Apraf-A atiende en estos momentos a 140 niños y niñas que ya viven con familias de acogida.

Durante los últimos días se han celebrado varias actividades en el marco del Día de los Derechos de la Infancia, como mesas informativas en Andújar, Linares, Úbeda y Jaén, concretamente en la sede de la Avenida de Andalucía de la Universidad Popular y en el Centro Comercial Jaén Plaza. También estaba previsto para el pasado sábado la celebración de las VI Jornadas Lúdico-Informativas de esta entidad en el Parque Andrés de Vandelvira, pero se vieron suspendidas por la lluvia.