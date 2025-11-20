Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mesa informativa en Roldán y Marín. Apraf

Día de los Derechos de la Infancia: Más de cien niños buscan un hogar en Jaén

Apraf organiza mesas informativas en la calle Roldán y Marín para conseguirles una familia

E. López de la Peña

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Las luces en las calles y los escaparates de las tiendas ya lo avisan: se acerca la Navidad. Y habrá niños y niñas que no ... podrán celebrarlo con una familia. En concreto, son más de cien en la provincia de Jaén, de entre 5 y 17 años, que buscan una familia, según informan desde la Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar en Andalucía (Apraf-A), y para conseguirlo durante el mes de noviembre han realizado varios actos que culminan este jueves, en el Día de los Derechos de la Infancia, con una mesa informativa en la calle Roldán y Marín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  2. 2

    El Gobierno abre la puerta a intervenir el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar
  3. 3 Desestimado el recurso del hombre condenado por violar a una mujer en un aparcamiento de Jaén
  4. 4 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  5. 5 «Nos consideramos engañados»: Los acusados de la estafa inmobiliaria en La Carolina se culpan entre sí
  6. 6 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  7. 7 Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén
  8. 8 Sorpresa en la Junta ante las declaraciones del rector de la UJA, que desmienten
  9. 9 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  10. 10 «La nueva propuesta de la PAC es un avance, pero todavía insuficiente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Día de los Derechos de la Infancia: Más de cien niños buscan un hogar en Jaén

Día de los Derechos de la Infancia: Más de cien niños buscan un hogar en Jaén