La DGT prevé en Jaén unos 55.000 desplazamientos en la operación retorno de agosto El fin de semana se juntarán aquellos que vuelven de sus vacaciones con los que inician las de septiembre

Enara López de la Peña Jaén Viernes, 29 de agosto 2025, 14:21 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del verano que arranca este viernes, 29 de agosto. De ellos, en Andalucía se prevé que se produzcan 1.047.000 desplazamientos de largo recorrido, siendo en Jaén unos 55.000.

Las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A 66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria por el acceso a zonas turísticas de descanso y de segunda residencia. En la provincia jienense donde se prevé mayor intensidad es en las carreteras A-316, A-32, A-4, A-44 y N-322.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha informado que el plan de vigilancia de 24 horas en la operación retorno está para «garantizar la seguridad vial» y contará con numerosos medios, como aéreos, con helicópteros y drones «en aquellos puntos donde previsiblemente podrían producirse accidentes».

Ha recordado las vías que serán más transitadas en este fin de semana, así como otras carreteras «que afectan a muchos jienenses que vuelven de vacaciones», pidiendo precaución en una operación que cierra el dispositivo de la época estival.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Horarios intensos

Desde primeras horas de la tarde del viernes 29 (especialmente entre las 16 y las 22 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados por el comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

Por la tarde, ya se podrán observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso «escalonado», siendo la intensidad elevada en algunos ejes viarios.

El domingo 31 por la mañana, según la DGT, serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.