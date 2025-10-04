Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imágenes que representan los misterios dolorosos, en la plaza de Santa María. Jesús Jiménez

Las devociones de la provincia tejen en Jaén una «plegaria compartida»

El Rosario Magno de la Esperanza congrega a multitud de personas en una jornada marcada por la fe y la religiosidad popular

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:29

Comenta

Las calles se convirtieron en templo y la ciudad jienense, en altar. Ya lo avanzó en su día la Diócesis y este sábado se cumplió ... con un Rosario Magno de la Esperanza en el que multitud de fieles de toda la provincia e incluso de fuera «meditó la vida de Cristo con los ojos y el corazón de María». El tiempo acompañó y los jienenses salieron a la calle para asistir a una procesión Magna que ya forma parte de la historia de la Iglesia del Santo Reino, al igual que la del 1 de noviembre de 1950 con la que se celebró el dogma de la Asunción, proclamado por Pío XII. 75 años después, imágenes marianas como la Virgen de Zocueca de Bailén y la Virgen de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, la patrona de las Cuatro Villas, regresaron a la capital de manera extraordinaria para participar en este Rosario Magno con motivo, esta vez, del Jubileo de la Esperanza.

