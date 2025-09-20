Detienen al presunto autor del homicidio de un hombre en Lopera

C. C. JAÉN Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:54 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Jaén detuvo el pasado 21 de agosto a un hombre de 39 años de edad, vecino de Lopera, como presunto autor de un delito de homicidio, así como por otros de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza en las cosas. La detención se conoce este sábado, casi un mes después, en un comunicado de prensa del instituto armado.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se remonta al pasado 10 de agosto. Ese día un hombre de 38 años de edad fue hallado muerto en su domicilio, en la localidad de Lopera, «con claros signos de violencia». Desde un primer momento se decretó el secreto de las actuaciones por la Autoridad Judicial, para salvaguardar el avance de la investigación.

Las pesquisas confirmaron que la víctima llevaba al menos dos días desaparecida, «algo inusual dada la comunicación diaria que mantenía con sus allegados», explica la Guardia Civil. La ausencia de testigos directos y la complejidad de la escena del crimen obligaron a los investigadores a abrir varias líneas de trabajo hasta consolidar una hipótesis sólida.

A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil «consiguió en pocos días encajar las piezas del caso, gracias a la conjugación eficaz de técnicas de investigación tradicionales y recursos tecnológicos avanzados».

Los agentes combinaron la recopilación de datos de interés policial, inspecciones oculares y análisis forense con el estudio de imágenes de videovigilancia y herramientas de análisis digital multidisciplinar. «Esta metodología integral permitió no solo identificar al presunto autor y lograr ubicar perfectamente la fecha y hora real de los hechos, sino también recuperar efectos sustraídos y vincularlo con otros delitos cometidos en la misma localidad», detalla la nota.

Otros delitos descubiertos

La investigación reveló que presuntamente el detenido estaba igualmente implicado en un robo con fuerza en el que se sustrajeron joyas y dinero, así como su presunta autoría de un robo con violencia e intimidación donde se apoderó de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y dinero en efectivo. En el transcurso de la operación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados, entre ellos joyas y un teléfono móvil.

Además, un segundo varón de 34 años ha sido investigado como presunto autor de un delito de receptación, al haber recibido parte de los efectos procedentes de los robos.

La operación, en la que se practicaron tres entradas y registros en domicilios de la localidad de Lopera, ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Jaén, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Andújar.