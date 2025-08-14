Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agente de la Policía Nacional. IDEAL
Sucesos

Detienen a dos mujeres de nacionalidad búlgara dedicadas a la comisión de hurtos y estafas

Se desplazaron hasta la capital jienense y otras localidades cercanas para cometer los delitos con las tarjetas de crédito que sustraían

C. C.

JAÉN

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:27

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo UDEV Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, han procedido a la detención de dos mujeres de origen búlgaro de 43 y 45 años de edad, por delitos de hurto y estafa con medios de pago, cometidos en la capital.

La investigación, se inició en febrero del presente año, tras la denuncia de una mujer de 85 años de edad, quien tras salir de su entidad bancaria, con una elevada cantidad de dinero, donde estaba siendo controlada por las presuntas autoras, fue posteriormente abordada por estas, quienes la distrajeron y consiguieron sustraerle los 1.500 euros que portaba.

Tras visionar las grabaciones de seguridad correspondientes a los hechos denunciados, y reconstruir el itinerario llevado a cabo por la denunciante, se procede a construir el modus operandi de las presuntas autoras, quienes comienzan localizando a su víctima en el interior de la entidad bancaria. Una vez detectan que ésta porta una elevada cantidad de dinero en efectivo, realizan un seguimiento a la misma de manera conjunta, hasta que finalmente se acercan a ella en el momento propicio para llevar a cabo la sustracción.

Cajero automático

Mientras los investigadores se encontraban tras la pista de las presuntas autoras, detectaron que las mismas habían vuelto a la ciudad de Jaén en el mes de abril, al recibir la denuncia de una mujer, a la que tras sustraerle el monedero con toda su documentación y tarjetas, le extrajeron 1.000 euros de su cuenta mediante un cajero automático.

En este caso, las dos mujeres de origen búlgaro, habían seguido a su víctima en el interior de un establecimiento comercial, posiblemente para obtener el PIN de su tarjeta al hacer la denunciante uso de la misma, y así poder realizar la extracción posterior en el cajero.

Finalmente, por parte funcionarios adscritos al Grupo de UDEV-Patrimonio de la Comisaría de Jaén, se procedió a la detención en la localidad de Fuengirola (Málaga), de las presuntas autoras, a las cuales les constan numerosos antecedentes por hechos similares, siendo puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Fuengirola.

