Aspecto que presentaba el escaparate de la tienda de 'El Abuelo' tras el robo. E. López

Detienen al autor del robo con fuerza en la tienda de 'El Abuelo' de Jaén

Se trata de un varón de 46 años que fracturó el escaparate del local con una rejilla del sistema de alcantarillado

C. C.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:27

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido la semana pasada ... en el establecimiento El Encuentro, que gestiona la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, popularmente conocida como 'El Abuelo'

