Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Campo de La Victoria. Real Jaén

Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda

Son aficionados de Real Jaén y del Xerez Deportivo FC y la pelea ocurrió antes del partido el 28 de septiembre

E. L.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz) a 15 personas por su presunta participación en una multitudinaria reyerta ocurrida ... el pasado 28 de septiembre de 2025, en las inmediaciones del Parque La Alameda de la capital jienense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Rescatan de madrugada a dos senderistas Erasmus atrapadas en Jabalcuz
  3. 3 La Junta transferirá 2,26 millones a la UJA para que pueda aplicar la subida salarial del 2,5%
  4. 4 Un obra que muestra el arraigo y la herencia del traje de volantes
  5. 5 ¿Por qué tomamos las uvas en Nochevieja desde 1892?
  6. 6 La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud
  7. 7 Así será la Navidad en Jaén: novedoso espectáculo visual, concurso de belenes y encendido de luces el día 5
  8. 8 El Ayuntamiento recibirá medio millón de euros por la ocupación en precario del monte público de Santa Catalina
  9. 9 Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad
  10. 10 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda

Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda