27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios

La operación policial sigue abierta y se continuarán con las detenciones

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Usaban nombres comerciales de empresas reales o ficticias en páginas webs para hacer creer a los compradores que los coches o piezas de segunda mano ... que vendían eran de verdad, de confianza. Pero no era así. De esta manera engañaron a más de 40 personas de todo el país, y lo hicieron desde Linares, obteniendo hasta 180.000 euros de esta manera.

