27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios

Usaban nombres comerciales de empresas reales o ficticias en páginas webs para hacer creer a los compradores que los coches o piezas de segunda mano ... que vendían eran de verdad, de confianza. Pero no era así. De esta manera engañaron a más de 40 personas de todo el país, y lo hicieron desde Linares, obteniendo hasta 180.000 euros de esta manera.

La operación Jurassic Car, llevado a cabo por la Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Linares, concluye con la detención de 27 personas por delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En una rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, con la presencia del subdelegado, Manuel Fernández; la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed y el inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Linares, José Antonio De la Paz, se ha explicado que esta operación policial, se inició a principios del mes de octubre de 2024 y se ha prolongado en el tiempo durante más de un año, lo que ha permitido esclarecer un total de 47 delitos de estafa, cometidos por toda la geografía española, así como 13 delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, entre otros.

La organización, tenía su centro de operaciones en Linares, localidad en la que residen la mayoría de sus miembros y desde la que se desarrollaba su actividad delictiva, a través de Internet. Tras contactar con sus víctimas, que mostraban interés en algún vehículo o recambio que ofertaban falsamente, los responsables de la organización les solicitaban «cantidades variables de dinero, en función del producto», reclamando pagos mediante transferencia bancaria, Bizum o por envío de códigos a cajeros automáticos, para a continuación, por parte de algún integrante de la organización, retirar de manera casi inmediata, el dinero ingresado.

El inspector jefe José Antonio De la Paz, ha explicado que el montante económico defraudado «asciende a unos 180.000 euros, tras haber rastreado cientos de cuentas bancarias y examinado miles de transacciones efectuadas mediante distintos medios de pago». «Este proceso nos ha permitido identificar a gran parte de los miembros de la organización, que empleaban a terceras personas para abrir cuentas bancarias en su nombre y se utilizaban por los delincuentes para la transferencia de dinero proveniente de las víctimas, ocultando de este modo la identidad real de los miembros más relevantes de la organización», ha indicado.

La operación policial sigue abierta, y se continuarán con las detenciones, hasta poner a disposición judicial a la totalidad de los miembros de la organización criminal, implicados en los hechos delictivos.

Gran avance

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha aplaudido la labor policial y ha subrayado que esta actuación «refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana en todos los ámbitos, incluido el espacio digital, que se ha convertido en uno de los escenarios de mayor complejidad para la actuación policial».

La Operación Jurasic Car «ha supuesto avances significativos. gracias al trabajo de las unidades de la Policía Nacional ya que se han identificado y detenido a varios presuntos responsables, así como incautado dispositivos electrónicos y documentación digital vinculada con los delitos investigados». Además, paralelamente, «se han desarrollado medidas de prevención y concienciación ciudadana, fomentando la protección de datos personales, la detección de posibles estafas y un uso seguro de las herramientas digitales en la vida cotidiana».