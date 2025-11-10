Detenido por segunda vez el ladrón que entró en la tienda de 'El Abuelo'

Tercera vez que tocaba recoger cristales rotos y enfrentarse al susto de encontrarse la tienda removida. Ana Romero, encargada de la tienda de ropa de ... segunda mano Re-, de Cáritas, en la calle Federico Mendizábal, no esperaba volver a encontrarse el escaparate «reventado», pero así fue. La madrugada del viernes al sábado entraron, una vez más, a robar. Saltó la alarma y hasta algún vecino se asomó para insultar al ladrón, que huía con la caja en brazos, según narran los testigos.

El hombre es ya conocido, y es que al parecer es el presunto autor de numerosos robos con violencia ocurridos este fin de semana y la anterior en la capital jienense. La tienda y sede de la cofradía de 'El Abuelo', en la calle Maestra, y otros comercios en la calle San Clemente, Millán de Priego, así como panaderías del paseo de la Estación y junto a la plaza Audiencia, cerca del Darymelia, fueron sus víctimas.

Fue el domingo cuando la Policía Local lo detuvo tras ser avistado por los agentes a los que intentaba esquivar, según indica el Ayuntamiento en un comunicado. El hombre «presentaba heridas de consideración en una de sus manos y entre sus pertenencias portaba diferentes objetos que fueron puestos a disposición judicial», presumiblemente proveniente de los robos.

En Re- han tenido que poner otra placa para tapar el agujero que causó el hombro, al parecer, con el mismo método de la arqueta, 'modus operandi' repetido en los diversos delitos, ya fuera arqueta o, sino, una roca de grandes dimensiones.

Ampliar Panadería en la que también han «reventado» el cristal. E. L.

Ante la inquietud y preocupación que han expresado tener los comercios de la zona centro de la capital jienense, la concejala de Policía Local, María del Carmen Angulo, comentaba que «la rápida intervención de los agentes demuestra la eficacia del trabajo conjunto y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional».

Destacaba que se intensificarán las labores de control y vigilancia en todos los barrios de Jaén. Especialmente, ha apuntado, «incrementaremos la presencia policial en aquellas calles y zonas concretas que nos han indicado los comerciantes». De hecho, el arresto se ha producido dentro de un dispositivo especial de vigilancia en la zona centro tras los robos denunciados.

Tranquilidad y apoyo

Por último, la concejala ha transmitido un mensaje de tranquilidad y apoyo al tejido comercial, asegurando que «desde el Ayuntamiento ya se trabaja en un dispositivo especial de prevención y disuasión de este tipo de delitos, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y comerciantes».

En este sentido, María del Carmen Angulo ha recordado que Jaén es «una de las ciudades más seguras de España y seguimos trabajando para mantener estos estándares».