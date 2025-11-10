Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristal del escaparate destrozado tras el robo. E. L.

Detenido por segunda vez el ladrón que entró en la tienda de 'El Abuelo'

El hombre habría roto escaparates y entrado a la fuerza en más tiendas este fin de semana, entre ellos, la de Cáritas Re- otra vez

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

Tercera vez que tocaba recoger cristales rotos y enfrentarse al susto de encontrarse la tienda removida. Ana Romero, encargada de la tienda de ropa de ... segunda mano Re-, de Cáritas, en la calle Federico Mendizábal, no esperaba volver a encontrarse el escaparate «reventado», pero así fue. La madrugada del viernes al sábado entraron, una vez más, a robar. Saltó la alarma y hasta algún vecino se asomó para insultar al ladrón, que huía con la caja en brazos, según narran los testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  3. 3

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  4. 4 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  5. 5

    Manny permite al Linares asaltar La Victoria
  6. 6

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública
  7. 7 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  8. 8 La Alpujarra se queda sin burros
  9. 9 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional
  10. 10 El PP de Jaén sale «reforzado» del congreso del partido a nivel regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido por segunda vez el ladrón que entró en la tienda de 'El Abuelo'

Detenido por segunda vez el ladrón que entró en la tienda de &#039;El Abuelo&#039;