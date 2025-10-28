Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén

Iba acompañada por otras dos mujeres y el hombre las acechó por la avenida de Madrid

E. L.

Martes, 28 de octubre 2025, 12:42

La Policía Local de Jaén ha detenido a un hombre por un posible delito contra la libertad sexual cometido contra una mujer a la que no conocía y a la que realizó tocamientos cuando caminaba, junto a otras dos, por la calle.

Los hechos ocurrieron en torno a las cinco de la madrugada del pasado sábado, cuando una patrulla observó a un grupo de tres mujeres que iban por la avenida de Madrid «y que estaban siendo seguidas de cerca por un hombre que caminaba solo y con una actitud sospechosa».

Según ha informado este martes el Ayuntamiento, «por precaución, los agentes aminoraron la marcha para controlar la situación» e, instantes después, escucharon voces de auxilio provenientes de ese grupo de mujeres, por lo que acudieron a su auxilio.

Tras ser atendidas, explicaron que el hombre «había realizado tocamientos de índole sexual a una de ellas» y la víctima expresó su deseo de interponer denuncia. Acto seguido, los agentes interceptaron al individuo en una calle cercana y lo detuvieron por atentar contra la libertad sexual.

