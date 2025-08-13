Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de la comisaría de la Policía Nacional en Jaén. IDEAL
Sucesos

Detenido un matrimonio de Jaén por publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales

Las víctimas, de la capital, informaron de que personas desconocidas suplantaron su identidad y solicitaron encuentros de naturaleza sexual

C. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:38

La Policía Nacional detiene a dos personas por delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y usurpación de identidad. Este ha sido el resultado de las labores de investigación realizadas por la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén, que ha culminado con la identificación y posterior detención y puesta a disposición judicial, de un matrimonio ubicado en la capital.

Estos resultaron ser vecinos y familiares de los denunciantes, como los presuntos responsables de la publicación en webs de contenido sexual, de publicaciones en las que se solicitaban a nombre de las víctimas, servicios de naturaleza sexual. De igual manera, en estas publicaciones, acompañaban fotografías de carácter íntimo atribuidas falsamente a estos denunciantes.

Para la publicación de anuncios, no solo se insertaban los datos personales, sino también los datos de contacto telefónico, lo que originó durante un amplio periodo de tiempo, constantes llamadas que provocaron afecciones graves para la salud física y psíquica de las víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La beatificación de los 124 mártires jienenses será el 13 de diciembre
  2. 2

    Cuatro niños que conducían un coche robado atropellan y matan a una mujer en Italia
  3. 3 Detenido en Toledo por explotar sexualmente a su expareja y a otras dos mujeres
  4. 4 Denuncian el «escandaloso recorte» de la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta
  5. 5 La manifestación en defensa de la UJA será el 8 de octubre
  6. 6 El PP pide un «plan de acción» en Jabalcuz ante la «total dejadez»
  7. 7 Fieles a una devoción mariana centenaria
  8. 8 AEMET alerta de la posible propagación de incendios por las tormentas secas
  9. 9 Recibe el alta el joven de 22 años herido por disparos en Linares
  10. 10 Fieles a una devoción mariana centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un matrimonio de Jaén por publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales

Detenido un matrimonio de Jaén por publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales