Detenido un matrimonio de Jaén por publicar teléfonos de familiares y vecinos en webs sexuales

C. C. Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:38 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

La Policía Nacional detiene a dos personas por delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y usurpación de identidad. Este ha sido el resultado de las labores de investigación realizadas por la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén, que ha culminado con la identificación y posterior detención y puesta a disposición judicial, de un matrimonio ubicado en la capital.

Estos resultaron ser vecinos y familiares de los denunciantes, como los presuntos responsables de la publicación en webs de contenido sexual, de publicaciones en las que se solicitaban a nombre de las víctimas, servicios de naturaleza sexual. De igual manera, en estas publicaciones, acompañaban fotografías de carácter íntimo atribuidas falsamente a estos denunciantes.

Para la publicación de anuncios, no solo se insertaban los datos personales, sino también los datos de contacto telefónico, lo que originó durante un amplio periodo de tiempo, constantes llamadas que provocaron afecciones graves para la salud física y psíquica de las víctimas.