Detenido un hombre por maltratar presuntamente a su pareja mientras conducía La Policía Local de Martos interceptó al vehículo en la autovía A-316, presentando la mujer «evidentes signos de agresión»

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Las mujeres no están seguras de la violencia machista ni en los vehículos. La Policía Local de Martos ha detenido a un hombre que presuntamente estaba agrediendo a su pareja mientras circulaba por la autovía A-316, en sentido Jaén.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de octubre, cuando el centro coordinador de emergencias de Andalucía 112 alertó de un posible caso de violencia machista en el interior de un vehículo con matrícula francesa que se desplazaba por dicha vía.

De inmediato, una patrulla de la Policía Local se dirigió a la zona indicada y aunque en un primer momento no fue posible su localización, poco después, uno de los indicativos observó un coche con las mismas características circulando marcha atrás a gran velocidad por la autovía, en un intento de evitar a los agentes. Gracias a la rápida intervención policial, se logró interceptar el vehículo, evitando la huida y garantizando la seguridad del tráfico.

Durante la actuación, los agentes comprobaron que la mujer presentaba evidentes signos de haber sufrido una agresión. Ante ello, y con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, se procedió a la detención del conductor por un presunto delito de violencia de género y otro delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria.

Una vez más, la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de la Policía Local de Martos resultaron determinantes para detener al presunto agresor y asistir a la víctima.