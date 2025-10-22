Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Nacional frente al juzgado. E. L.

Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén

La Policía Local y Nacional intervienen para recuperar la calma en la calle Carmelo Torres

Enara López de la Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Encontronazo entre dos familias a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital jienense, a tal punto que agentes de la Policía Nacional y Policía Local han tenido que intervenir para calmar la situación al tratarse de dos grupos grandes de hasta quince personas que ocupaban la calle Carmelo Torres y parte de la avenida del Ejército Español.

Ha sido en torno a las once de la mañana de este miércoles cuando oucrría la discusión ante los juzgados y que ha tenido varios implicados, concluyendo con la detención de una persona por agredir a un vigilante durante la pelea.

De hecho, para evitar que el encontronazo fuera a más, el vigilante de seguridad intervino y acabó siendo agredido por el miembro de una de las familias que discutía, según testigos, con un spray de pimienta o similar. En ese momento, una patrulla de la Policía Local que se encontraba en el lugar fue alertada por los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en los juzgados y acudió.

Apoyo

No obstante, se requirió de apoyo con el resto de patrullas de servicio, que acudieron «de inmediato» al lugar, junto a Policía Nacional «dado el volumen de implicados en la riña», tal como indican fuentes policiales. A tal punto que se tuvo que cortar el tráfico en la zona para evitar más riesgos.

Finalmente, todos los implicados han sido identificados y el presunto autor de la agresión al vigilante de seguridad ha sido detenido por la patrulla de la Policía Local que intervino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andújar acogerá la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo
  2. 2 Negar la realidad
  3. 3 El comercio de Andújar se vestirá de fiesta con la IV edición de la Noche en Blanco
  4. 4 Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén
  5. 5 El truco de Dani García para hacer «las mejores castañas asadas en casa»
  6. 6 Úbeda y Baeza volverán a tener espacio propio en Fitur
  7. 7 Las obras que agrupan vertidos de cuatro municipios granadinos para su depuración en la EDAR Los Vados están al 90%
  8. 8

    El Zaragoza recurre a un 'bombero' del fútbol inglés para salir del descenso en Segunda
  9. 9 Asaja afirma que el olivo de la zona precisa de agua para que no pierda rendimiento
  10. 10

    Trump afirma que los países árabes atacarían a Hamás si viola la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén

Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén