Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén La Policía Local y Nacional intervienen para recuperar la calma en la calle Carmelo Torres

Enara López de la Peña Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:33

Encontronazo entre dos familias a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital jienense, a tal punto que agentes de la Policía Nacional y Policía Local han tenido que intervenir para calmar la situación al tratarse de dos grupos grandes de hasta quince personas que ocupaban la calle Carmelo Torres y parte de la avenida del Ejército Español.

Ha sido en torno a las once de la mañana de este miércoles cuando oucrría la discusión ante los juzgados y que ha tenido varios implicados, concluyendo con la detención de una persona por agredir a un vigilante durante la pelea.

De hecho, para evitar que el encontronazo fuera a más, el vigilante de seguridad intervino y acabó siendo agredido por el miembro de una de las familias que discutía, según testigos, con un spray de pimienta o similar. En ese momento, una patrulla de la Policía Local que se encontraba en el lugar fue alertada por los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en los juzgados y acudió.

Apoyo

No obstante, se requirió de apoyo con el resto de patrullas de servicio, que acudieron «de inmediato» al lugar, junto a Policía Nacional «dado el volumen de implicados en la riña», tal como indican fuentes policiales. A tal punto que se tuvo que cortar el tráfico en la zona para evitar más riesgos.

Finalmente, todos los implicados han sido identificados y el presunto autor de la agresión al vigilante de seguridad ha sido detenido por la patrulla de la Policía Local que intervino.