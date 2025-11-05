Detenido por 13 delitos de robos y daños a coches en Villanueva de la Reina
El presunto autor, de 20 años, habría cometido los delitos entre el 1 y 2 de octubre
E. L.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:18
La Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años, vecino de Andújar, acusado de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza ... en interior de vehículos estacionados en Villanueva de la Reina.
La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos, que durante la madrugada del día 1 al 2 de octubre habían sufrido daños y robos en sus coches.
Los agentes tras realizar las indagaciones correspondientes y el análisis de las pruebas obtenidas durante las inspecciones oculares, lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos.
Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión