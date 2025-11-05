Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por 13 delitos de robos y daños a coches en Villanueva de la Reina

El presunto autor, de 20 años, habría cometido los delitos entre el 1 y 2 de octubre

E. L.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:18

La Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años, vecino de Andújar, acusado de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza ... en interior de vehículos estacionados en Villanueva de la Reina.

