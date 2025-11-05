Detenido por 13 delitos de robos y daños a coches en Villanueva de la Reina

La Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años, vecino de Andújar, acusado de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza ... en interior de vehículos estacionados en Villanueva de la Reina.

La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos, que durante la madrugada del día 1 al 2 de octubre habían sufrido daños y robos en sus coches.

Los agentes tras realizar las indagaciones correspondientes y el análisis de las pruebas obtenidas durante las inspecciones oculares, lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar.