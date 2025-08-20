Detenido por cultivar 15 plantas de marihuana en Fuerte del Rey
Se le acusa de un presunto delito un contra la salud pública
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:54
Efectivos de la Guardia Civil de Fuerte del Rey han detenido a un vecino de la referida localidad, de 28 años de edad, como presunto autor de Delitos Contra la Salud Pública y defraudación de Fluido Eléctrico.
La Guardia Civil realizó el registro de una vivienda de la citada localidad donde localizó en una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.
Han sido intervenidas 15 plantas de marihuana, que se encontraban sin recolectar, así como 10 kilogramos de cogollos de marihuana dispuestos para su distribución.
Además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.
