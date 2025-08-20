Detenido por cultivar 15 plantas de marihuana en Fuerte del Rey

IDEAL JAÉN Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:54 Comenta Compartir

Efectivos de la Guardia Civil de Fuerte del Rey han detenido a un vecino de la referida localidad, de 28 años de edad, como presunto autor de Delitos Contra la Salud Pública y defraudación de Fluido Eléctrico.

La Guardia Civil realizó el registro de una vivienda de la citada localidad donde localizó en una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.

Han sido intervenidas 15 plantas de marihuana, que se encontraban sin recolectar, así como 10 kilogramos de cogollos de marihuana dispuestos para su distribución.

Además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.