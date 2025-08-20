Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantación de marihuana desmantelada en Fuerte del Rey. GUARDIA CIVIL
Guardia Civil

Detenido por cultivar 15 plantas de marihuana en Fuerte del Rey

Se le acusa de un presunto delito un contra la salud pública

IDEAL

JAÉN

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:54

Efectivos de la Guardia Civil de Fuerte del Rey han detenido a un vecino de la referida localidad, de 28 años de edad, como presunto autor de Delitos Contra la Salud Pública y defraudación de Fluido Eléctrico.

La Guardia Civil realizó el registro de una vivienda de la citada localidad donde localizó en una plantación de marihuana de alto rendimiento tipo «indoor», procediendo a su desmantelación.

Han sido intervenidas 15 plantas de marihuana, que se encontraban sin recolectar, así como 10 kilogramos de cogollos de marihuana dispuestos para su distribución.

Además de sistemas de iluminación, climatización y extractores, cuya instalación se encontraba conectada fraudulentamente a la red eléctrica mediante «enganche ilegal», siendo desconectada por personal técnico de la empresa suministradora.

