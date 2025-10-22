Detenido en un control de Santiago-Pontones con cocaína lista para su venta La Guardia Civil da el alto a un hombre que intentó una maniobra esquiva y descubre que transporta droga

E. L. Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:30

La Guardia Civil, concretamente componentes del Puesto de Santiago-Pontones, han detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el transcurso del servicio, en el municipio de Santiago-Pontones, cuando los agentes realizaban un control de verificación e identificación de vehículos y personas, observaron una maniobra esquiva por parte de un vehículo, procediendo a darle el alto para identificar a sus ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo y a su conductor, confirmaron sus sospechas. Así, al hombre le fueron intervenido 36 gramos de cocaína, divididos en dosis, es decir, preparadas para su supuesta venta.

Las diligencias y detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo.