Detenido en Baeza por 14 delitos de robo de material agrícola

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Baeza de 32 años acusado de 14 delitos de robos con fuerza y hurto en naves ... y establecimientos del municipio.

La investigación se inició el pasado mes de octubre tras tener conocimiento de varios robos en establecimientos públicos e inmuebles, principalmente naves destinadas a la guarda de herramientas y material agrícola.

Durante la investigación, los agentes constataron que el autor de los hechos seguía el mismo patrón ya que actuaba de noche, cubría su rostro con una capucha para evitar ser identificado, fracturaba las puertas de entrada y accedía al interior de los inmuebles, huyendo posteriormente en un vehículo.

Interceptado

El análisis de la información y las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar al presunto autor, procediéndose a su detención tras ser interceptado en el vehículo que utilizaba para cometer los robos.

En su interior fueron localizados guantes, palancas y otras herramientas empleadas para la comisión de los delitos. Asimismo, mediante autorización judicial, se realizaron registros en dos inmuebles relacionados con el detenido, recuperándose parte del material sustraído.

Con estas actuaciones han sido esclarecidos un total de 14 delitos, concretamente diez delitos de robo con fuerza y cuatro delitos de hurto, cometidos en la localidad de Baeza. Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza.