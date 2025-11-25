Detenido en Andújar un hombre presuntamente implicado en un asesinato

La Policía Nacional ha detenido en Andújar y en Umbrete (Sevilla) a dos personas presuntamente implicadas en el asesinato de un hombre, ocurrido el 26 ... de junio de 2025 en Telde (Gran Canaria).

Con estas detenciones, según ha indicado la Policía Nacional en nota de prensa, se da por totalmente esclarecido el citado asesinato, por el que ya se arrestó, en menos de 48 horas tras el crimen, a dos personas, que responden a las iniciales de A.C.M. y C.F.C.B., quienes actuaron presuntamente como autor material de los disparos y encargado de la logística operativa, respectivamente.

En ese momento la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para ambos, donde permanecen desde finales de junio.

Si bien, el avance de la investigación tras el análisis de imágenes, vestigios, comunicaciones intervenidas y movimientos económicos, ha permitido a agentes de la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de Telde determinar la participación de otros dos hombres, que se desplazaron a Gran Canaria en fechas previas para ejecutar tareas «esenciales» en el marco del asesinato.

Así el tercer detenido, identificado como B.A.F.R., fue arrestado el 7 de agosto en la localidad jienense de Andújar, y según la investigación, una vez levantado el secreto de las diligencias, esta persona habría llegado a la isla días antes de la comisión del asesinato para organizar el alojamiento, financiar gastos de los autores materiales y coordinar envíos de dinero en los días próximos a los hechos, abandonando Gran Canaria antes de la ejecución del crimen.

En cuanto al cuarto detenido, que responde a las iniciales de D.F.P.N., fue localizado y arrestado el 11 de noviembre en Umbrete (Sevilla), en un operativo conjunto entre la UDEV de Telde y el Grupo de Homicidios de Sevilla.

Por su parte, su desplazamiento previo a la isla tuvo como objetivo realizar labores de vigilancia, localización de la víctima y apoyo logístico, quedando acreditada su implicación en los preparativos del asesinato.

Ambos detenidos pasaron posteriormente a disposición judicial, el día 8 de agosto B.A.F.R. y el 13 de noviembre D.F.P.N., para los que se ha decretado su ingreso en prisión provisional.