Detenidas siete personas de una organización criminal de blanqueo de capitales con inmuebles en Jaén Los cabecillas de la trama llevaban un alto nivel de vida, realizando viajes de carácter internacional y estancias en hoteles de lujo

Jesús Jiménez Jaén Martes, 19 de agosto 2025, 17:42 Comenta Compartir

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Jaén ha detenido a siete personas tras realizar el estudio patrimonial de dicho grupo de personas investigadas, promoviendo el bloqueo preventivo de sus bienes y prohibiendo su libre disposición

Las investigaciones policiales, que han durado un año y medio aproximadamente, permitieron centrar la investigación en 24 personas, que de alguna manera, participaban en las actividades ilícitas de la Organización Criminal.

Del mismo modo, se procedió al análisis de más de una veintena de cuentas bancarias empleadas por los investigados, análisis de datos facilitados por la Agencia Tributaria, así como los contenidos en otras instituciones, públicas y privadas, con el objetivo de seguir el rastro del dinero obtenido a través de las actividades ilícitas realizadas por esta Organización.

La investigación concluyó en que, el dinero obtenido de actividades criminales, era blanqueado a través de inmuebles ubicados en distintas localidades de Jaén y Almería, así como a través de vehículos de alta gama, inscritos a nombre de familiares, que utilizaban los miembros de la Organización Criminal para sus actividades, con la peculiaridad de que los bienes eran obtenidos pese a no realizar actividad laboral reconocida.

También se pudo determinar que los cabecillas de la organización, llevaban un alto nivel de vida, realizando viajes de carácter internacional así como numerosas estancias en hoteles de lujo.

Debido al gran volumen y complejidad de la información obtenida, se hizo necesaria la colaboración especializada en materia patrimonial de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).