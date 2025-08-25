Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las joyas sustraídas. IDEAL
Andújar

Detenida como presunta autora de robar joyas por valor de 3.000 euros en una casa de Llanos del Sotillo

Los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra y venta de oro que dio resultado

C. C.

JAÉN

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:53

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 37 años de edad, vecina de Andújar, como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda habitada en la pedanía de Llanos del Sotillo, perteneciente al citado municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando se recibió una denuncia por la sustracción de joyas por valor de unos 3.000 euros, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

Además de la inspección técnico-ocular en el inmueble para obtener todos los indicios posibles, los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra y venta de oro, que dio sus frutos con la localización de las joyas sustraídas.

La detenida y las piezas de joyería que habían sido sustraídas y recuperadas por los agentes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 67 años tras chocar contra un camión en Úbeda
  2. 2 La Feria de Septiembre abanderará la apuesta por las tradiciones de la tierra
  3. 3

    Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones
  4. 4

    La odisea de alquilar una vivienda en Jaén
  5. 5 El Ayuntamiento facilitará el transporte a la Abadía durante la I Bienal de Flamenco
  6. 6 El último peldaño
  7. 7

    Indulto del segundo toro de Fernando Adrián en una entretenida tarde en Sabiote
  8. 8 Mariola Cantarero se suma a la candidatura Granada 2031
  9. 9 Detenido un hombre acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas
  10. 10 La Guardia Civil detiene a una vecina de Andújar por robo con fuerza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenida como presunta autora de robar joyas por valor de 3.000 euros en una casa de Llanos del Sotillo

Detenida como presunta autora de robar joyas por valor de 3.000 euros en una casa de Llanos del Sotillo