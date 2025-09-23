Detenida por poner una denuncia falsa de robo con violencia en Úbeda La denuncia llegó hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Úbeda para su investigación

E. L. Martes, 23 de septiembre 2025, 15:59

La Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de haber interpuesto una denuncia falsa por un robo con violencia para cobrar el seguro. La denuncia la interpuso el pasado 18 de agosto cuando denunció ante el cuartel de la Guardia Civil de Baeza haber sido víctima de un robo, por el procedimiento del tirón, cuando se encontraba en la ciudad de Úbeda.

La denunciante manifestó que instantes tras sacar dinero de un cajero en una calle céntrica de dicha localidad, justo cuando se disponía a acceder a su vehículo, fue abordada por la espalda por un varón al que, debido a su posición, solo lo pudo ver de espalda cuando huía, lo que hacía imposible, desde el principio, una identificación posterior.

Además de dinero en efectivo, también denunciaba el robo de otros efectos y enseres que elevaban la posible indemnización por parte de la aseguradora con la que tenía una póliza.

La denuncia llegó hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Úbeda para su investigación. Los agentes ante las evasivas de la denunciante y las pesquisas realizadas, comprobaron que la cámara del cajero automático donde aseguró haber sacado dinero en efectivo instantes antes del robo, no había captado ni a la denunciante ni a su vehículo en el intervalo de tiempo denunciado por la perjudicada.

Además, comprobaron que, en ninguna de las cuentas ni tarjetas de la denunciante, se había realizado movimiento alguno en la fecha y hora del delito denunciado.

Lo admitió

Esta conducta es constitutiva de una infracción penal por simulación de delito, prevista y penada en el artículo 457 del código penal, con penas de multa que van desde los seis a los doce meses, con cantidades diarias que pueden llegar, en los casos más graves, a los 400 euros diarios.

Finalmente, la mujer reconoció ante los agentes haberse inventado los hechos para cobrar el seguro. Desde la Policía se le acusa como presunta autora de un delito de simulación de delito y otro de estafa, de los que tendrá que responder ante la Justicia.