Detenida en Linares por tráfico de drogas tras amenazar y agredir a un 'cliente'

El Grupo de Estupefacientes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Linares ha detenido a una mujer de 38 ... años y nacionalidad española, por un delito de tráfico de drogas, dentro del marco de la Operación Tabique.

La investigación comenzó el pasado año 2024, tras el análisis y tratamiento de varias denuncias recibidas en la Comisaría de Linares que recogían «presuntas amenazas y agresiones», por parte de una mujer de unos 40 años, que le reclamaba 14.000 euros por una deuda adquirida por droga.

Así, se procedió a las vigilancias policiales de la sospechosa, que dieron como resultado la comprobación de que «mantenía contactos con personas relacionadas con el tráfico de drogas, ya investigadas por el grupo policial con anterioridad, a los que le constaban antecedentes por tales hechos», según indican en un comunicado desde la Policía Nacional de Jaén.

Además, en esa investigación, también observó que la mujer tenía contactos con «posibles clientes», a los que abordaba con su vehículo y, en escasos segundos, realizaba el intercambio a través de la ventanilla del conductor. En uno de los seguimientos se observó cómo la detenida, llegaba hasta su domicilio en su coche, «acompañada por una persona de edad avanzada y una menor de edad». Dejó el vehículo aparcado en doble fila, entró en la casa y, pasados unos minutos, salió «con un bolso de medianas dimensiones, intentándolo ocultar bajo su brazo, accediendo a su vehículo de forma nerviosa y mirando en todos los sentidos de la calle».

Doble registro

Ante las observaciones de los agentes, se procedió a dar el alto a la mujer para comprobar su bolso. Sin embargo, esta «haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes», emprendió la huída en su coche, que fue interceptado poco después.

La causa de la fuga era que en el interior del bolso había dos envoltorios de cocaína, de un peso total de 106 gramos y 107 gramos, respectivamente. Así, se detuvo a la mujer y, a continuación, se realizaron dos registros domiciliarios, localizando otro bolso que contenía 74 gramos de hachís, dos gramos de cocaína, dos básculas de precisión, 600 euros en billetes de curso legal y cinco teléfonos móviles.

Con la Operación Tabique, según se destaca en el comunicado de la Policía, «se ha conseguido desmantelar un punto de venta de esta sustancia estupefaciente tan dañina para la salud», la cual, habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de 13.500 euros aproximadamente, según la «tabla de precios y purezas medias de las drogas en el mercado ilícito, correspondientes al primer semestre de 2025», una vez sometida a un tratamiento de corte y dispuesta para la venta por gramos.