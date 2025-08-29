Detenida en Jaén por robar unos 6.000 euros en joyas a una anciana en su casa La víctima, de 80 años de edad, pudo recuperar el material hurtado por la mujer que limpiaba en su hogar

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una mujer de 43 años de edad como presunta autora de un delito de hurto en un domicilio de la capital jienense, por haberse hecho con unos 6.000 euros en joyas de la casa en la que trabajaba limpiando.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer, de unos 80 años de edad, que se había percatado de la falta de numerosas joyas de su domicilio, así como de la sustracción de dinero en efectivo.

Estas joyas, algunas de ellas de gran valor, según la denunciante, tanto económico como sentimental, fueron tasadas por la mujer en más de 6.000 euros.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores pudieron determinar la participación en los hechos de una trabajadora que acudía de manera regular al domicilio y que aprovechaba estas ocasiones para sustraer parte de las joyas que la víctima guardaba en la vivienda, tal como han comunicado en una nota.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, se consiguió recuperar la totalidad de las joyas que habían sido sustraídas, tras lo cual se hizo entrega de ellas a su dueña. Junto a ello, los agentes consiguieron intervenir el dinero obtenido de la venta de dichas joyas, el cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Finalmente, la investigación culminó con la detención en la ciudad de Jaén de la presunta autora de los hechos, acusada de un delito de hurto, habiéndose incoado diligencias por parte de los Juzgados de la capital jienense.