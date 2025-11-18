Detenida en Jaén por gastarse más de 5.000 euros de la anciana que cuidaba

La Guardia Civil ha detenido en Santisteban del Puerto a una empleada de ayuda a domicilio, de 37 años, acusada de sustraer dinero a la ... anciana que asistía. Iniciamente se ha inviestigado a la detenida como presunta autora de un delito de hurto y estafa continuada.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima tras recibir aviso de su entidad bancaria de que se estaban produciendo movimientos inusuales en su cuenta.

Las investigaciones de la Guardia Civil han concluido con la detención de esta mujer que «aprovechando la confianza de la víctima», vinculó supuestamente la tarjeta bancaria de la víctima a su teléfono móvil, realizando cargos en distintos comercios y extracciones en cajeros automáticos sin autorización de la titular. El total de los pagos realizados y retiradas en efectivo asciende a un valor aproximado a 5.200 euros.

Las diligencias instruidas junto a la detenida fueron puestas a disposición de la autoridad judicial en los juzgados de Villacarrillo.