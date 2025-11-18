Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenida en Jaén por gastarse más de 5.000 euros de la anciana que cuidaba

Fue el banco quien avisó a la víctima, que interpuso la denuncia en la Guardia Civil

E. L.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Santisteban del Puerto a una empleada de ayuda a domicilio, de 37 años, acusada de sustraer dinero a la ... anciana que asistía. Iniciamente se ha inviestigado a la detenida como presunta autora de un delito de hurto y estafa continuada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  2. 2

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  3. 3 Siempre igual
  4. 4

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  5. 5 Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén
  6. 6 Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico
  7. 7 Un hito para homenajear el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a Jaén
  8. 8 La capital actualizará su presupuesto, con 202 millones, ocho años después
  9. 9

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera
  10. 10

    Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenida en Jaén por gastarse más de 5.000 euros de la anciana que cuidaba

Detenida en Jaén por gastarse más de 5.000 euros de la anciana que cuidaba