«Hay que desterrar de la educación de los hijos que lo mejor es huir del campo»

Tras 13 años al frente de la secretaría general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, Juan Luis Ávila fue proclamado ... como secretario general de la entidad a nivel andaluz, con unas marcadas líneas: la defensa de la agricultura profesional en un contexto determinado por los desafíos del modelo agroalimentario, la defensa del medio rural y la necesidad de políticas que garanticen precios justos.

—Ya han pasado varios días desde su nombramiento. ¿Cuál es su sensación ahora mismo?

—Lo cierto es que va a ser una cuestión de dedicarle más espacio en tu vida a la defensa de los agricultores y ganaderos, pero a la vez es la gran responsabilidad de conseguir logros concretos. Vengo con la intención de mejorar la calidad de vida en el sector primario. Si hablamos todo el día pero no se obtienen resultados no habrá valido de nada.

—¿Cuándo decide dar el paso al frente y por qué?

—Hubo dos factores fundamentales. Tras 37 años del anterior mandato hemos conseguido ser una organización independiente del poder económico y político, y así quedamos pocos, que es lo que quiero mantener. El otro es que los profesionales de la agricultura, los que viven del campo y no tienen otros ingresos, deben estar representados en el sector. Por eso me he animado, por ser consecuente con lo que peleo.

—¿Después de 37 años era necesaria una renovación dentro de COAG?

—Por supuesto, y ahora somos un equipo joven con ideas. El mundo actual es más complejo, cuesta captar la atención de una persona más de 30 segundos. Lo cierto es que los agricultores quieren servicios y que les resuelvas sus problemas, pero para nosotros es fundamental que entiendan nuestra labor, no puede ser que vayamos a una reunión y nos pidan unas medidas que ya hemos implementado.

—Entonces, ¿hay falta de comunicación con el agricultor?

—Sí, y se puede ver en que este año nos hemos enfrentado a más de 300 alertas sanitarias en frutas y hortalizas importadas de otros países, o con una Unión Europea (UE) vendida al comercio internacional, y no lo saben. Lo que queremos que entiendan es que no tenemos asegurado comer tres veces al día, como venga una catástrofe, como una guerra, una pandemia o un apagón y cierren las fronteras, nos quedamos sin comida.

—¿Qué medidas plantea para solucionar este potencial peligro?

—Necesitamos una frontera única en la UE para que no haya países que introduzcan alimentos sin control. Si aquí se nos exige una serie de normas para garantizar una seguridad alimentaria y productos de calidad, es una hipocresía que no sea igual para los de fuera. Hemos tenido alertas sanitarias de alimentos de fuera por usar productos que utilizaba mi bisabuelo, aquí estamos en el siglo XXI y permitimos que entre comida del XIX. Y después fomentar la producción y consumo propio.

—¿Esa apuesta podría suponer un perjuicio para nuestras exportaciones?

—Para nada, es compatible con ser exportadores porque vendemos productos de máxima calidad por las exigencias comunitarias, y eso se valora fuera. Se trata de apostar por un modelo en favor de nuestra tierra y no el actual, donde vendemos alimentos a cambio de tecnología. Estamos concienciados con el medioambiente, ¿pero qué huella de carbono deja traer una naranja de Sudáfrica? Eso es lo que tenemos que plantearnos.

—Para el modelo es fundamental la PAC, y COAG ha dejado claro que está en contra de la actual.

—Nos parece un despropósito absoluto, es ir en contra de producir alimentos. Cualquier agricultor o ganadero quiere que el campo no se deteriore, que haya fauna y flora diversa, que esté en las mejores condiciones para sus hijos y nietos si lo quieren, pero nos encontramos con decisiones tomadas en despachos por gente que no ha trabajado en el campo nunca. Nos imponen a todos las mismas medidas, pero el cultivo del olivar en Jaén no es igual al del norte, aunque la regulación sí es la misma. No tiene lógica.

—¿Por donde comenzaría a arreglar la PAC?

—Priorizar a los agricultores profesionales. Consideramos que las ayudas no deben ir en función de si la finca es más grande o pequeña, sino que la mayor parte de los ingresos del dueño provengan del campo. Por ejemplo, para la PAC quedan fuera los aeropuertos y los campos de golf, y desde COAG proponemos que se incluyan los fondos de inversión, que es una vergüenza que reciban ayudas económicas y recursos hídricos.

—¿Y en relación a los agricultores parciales, que tienen al campo como fuente de ingresos complementaria?

—Quiero dejar muy claro que no nos sobra nadie y que somos conscientes de que hay mucha agricultura parcial. Aún así, creemos que la prioridad debe estar en el agricultor profesional sobre cualquier otra fórmula, aunque nunca en contra de los demás. Por ejemplo, veo lógico que un autónomo de la rama agraria tenga preferencia a un trabajador de oficina que tiene seis hectáreas de olivos y va cuando le apetece.

—¿Están a favor de reducir el techo de ayudas en la PAC?

—No concretamos una cifra exacta. Lo que defendemos es que desde la pandemia los costes de producción se ha incrementado un 40%, por lo que si se quieren mantener beneficios con la misma estructura productiva hay que incrementar el tamaño de la explotación. Hay dinero, y mucho, en las ayudas, pero hay que repartirlo bien, y dejar de darle tanta preferencia a los que no debería tenerla, como los fondos de inversión o grandes empresas.

—Presentaron una denuncia ante Competencia por el bajo precio del aceite. ¿Se plantean alguna otra acción?

—Pues fíjate que curioso que al día siguiente de presentar la denuncia recibimos una comunicación de que Competencia investigaba a COAG porque nosotros publicamos un índice de precios de origen y destino, vemos lo que se paga al agricultor y con una fórmula lo que se paga en el supermercado. Registramos porcentajes de hasta un incremento del 700%, y una asociación presenta la denuncia porque según su criterio no se tienen en cuenta ciertos factores de producción. Creemos que es una medida de presión, pero lo único que hacen es darnos más argumentos para preguntarnos qué pasa.

—¿Se plantean algún tipo de manifestación o similar?

—Por el momento vamos a seguir la vía de Competencia. Se pueden plantear medidas como sacar aceite del mercado y guardarlo para evitar los bajos precios. Sin embargo, eso solo puede hacerse cuando hay excedente, y la realidad es que este año el enlace va a ser mínimo como las últimas campañas, así que en ese sentido poco se puede hacer.

—Los agricultores han denunciando este año falta de mano de obra. ¿A qué se debe esta situación?

—No puede ser que una persona que vive en un pueblo espere a echar 60 días en la campaña de aceituna y algún pico de trabajo. Ahora mismo las prestaciones sociales hacen que muchas veces trabajar no compense tanto. Lo que hay que hacer es seguir ofreciendo esos complementos de renta pero a la vez que a los jornaleros les sea interesante aceptar el trabajo. No tiene sentido que haya municipios con mucho paro y luego no tengan gente para la aceituna.

—Cada vez parece más común contratar empresas para que recojan la aceituna.

—Los agricultores lo que más nos reclaman son los problemas para encontrar con quienes cubrir la campaña, y no es casualidad que cada vez se apueste más por la agricultura superintensiva, pero es un error. Ahora mismo en Andalucía el 56% de la población vive en el medio rural, pero con ese modelo en 15 años se nos habrá despoblado el campo, porque no incide en beneficios a la tierra, y nos pasará como a otros territorios, que ahora a base de inversiones buscan que la gente de la ciudad viva en el campo, sin éxito. Nosotros todavía estamos a tiempo de evitarlo y no llegar hasta ese extremo.

—¿Compaginará la secretaría general de COAG Andalucía con la de Jaén?

—Rotundamente no. He sido muy crítico con quien abarca muchos espacios de poder y no voy a caer en lo mismo. Se celebrará el congreso entre el mes de septiembre y octubre para elegir al nuevo líder provincial, que formará su equipo para seguir con el trabajo.

—¿Qué tipo de música escucha en el coche?

—La verdad es que escucho un poco de todo, Julio Iglesias me gusta mucho. Soy bastante bailarín, así que estaría la bachata, pero depende del día, puedo disfrutar desde Héroes del Silencio hasta el pop español, va variando.

—¿A qué se hubiera dedicado si no fuera agricultor?

—Yo al principio no tenía claro dedicarme al campo, y ahora con 47 años se que elegí el mejor camino, no me cambio por nadie. Hay que desterrar esa educación que hemos recibido los hijos de agricultores de 'vete de aquí'. Tienen que saber que es una profesión muy hornada y que si te esfuerzas y eres bueno se puede vivir muy dignamente, que nadie te puede mirar por encima del hombro.