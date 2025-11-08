Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Maribel Lozano, Soledad Aranda, Erik Domínguez, Elena González y Ana Belén Mata. Ideal

«Destacada presencia» de la provincia de Jaén en la nueva dirección del PP-A

Soledad Aranda y Ana Belén Mata serán vicesecretarias de Desarrollo Sostenible y Empleo, y Maribel Lozano, presidenta de la Unión Interparlamentaria

Ideal

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

El PP jienense gana peso en la dirección regional del partido con las incorporaciones de Soledad Aranda, Ana Belén Mata y Maribel Lozano al nuevo ... Comité de Dirección del Partido Popular de Andalucía surgido del XVII Congreso Regional. Soledad Aranda será vicesecretaria de Desarrollo Sostenible; Ana Belén Mata, vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad; y Maribel Lozano, presidenta de la Unión Interparlamentaria.

