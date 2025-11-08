«Destacada presencia» de la provincia de Jaén en la nueva dirección del PP-A

El PP jienense gana peso en la dirección regional del partido con las incorporaciones de Soledad Aranda, Ana Belén Mata y Maribel Lozano al nuevo ... Comité de Dirección del Partido Popular de Andalucía surgido del XVII Congreso Regional. Soledad Aranda será vicesecretaria de Desarrollo Sostenible; Ana Belén Mata, vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad; y Maribel Lozano, presidenta de la Unión Interparlamentaria.

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha mostrado este sábado su satisfacción por la «destacada presencia» de la provincia en la nueva dirección del PP-A. Como vocales dentro del Comité Ejecutivo Autonómico figuran también Gabino Puche y el propio Domínguez.

En un comunicado, Domínguez ha destacado que Jaén es una de las provincias «líderes» en el nuevo Comité de Dirección del PP-A. «lo que, sin duda, dice mucho del trabajo que hacéis todos cada día en la familia del PP jienense».

A su juicio, Aranda, Mata y Lozano «están sobradamente preparadas y harán un trabajo fantástico» en la nueva dirección regional y garantizan que «la voz de nuestra provincia estará más que presente», por lo que ha agradecido «la confianza y el apoyo que Juanma Moreno vuelve a demostrarnos al PP de Jaén». Además ha tenido palabras de reconocimiento para Yolanda Sáez por su «excelente labor durante todos estos años» en el Comité de Dirección.

Reelección

Domínguez ha celebrado también la reelección de Juanma Moreno al frente del PP de Andalucía, ratificada por cuarta vez, y ha subrayado que es «el mejor presidente para que Jaén siga creciendo y hacia adelante». Prácticamente el 100% de los compromisarios jienenses han votado por su candidatura, apoyo que se une a los más de 5.000 avales recogidos en la provincia.

Ha subrayado este respaldo constituye una garantía de estabilidad y oportunidades para la provincia. «Gracias a sus políticas transformadoras, Jaén ha salido del olvido al que nos tenía acostumbrado el PSOE; es un proyecto que mira a las personas y a las necesidades reales de la provincia. Aunque hemos avanzado mucho, no nos conformamos: queremos más», ha añadido.

En su opinión, «ante los grandes desafíos actuales, escuchamos y solo hay una respuesta posible: siempre el PP-A, siempre Juanma Moreno», cuya labor «nace de la escucha de los ciudadanos, de las ponencias abiertas y del deseo de trabajar cada día mejor por los andaluces».