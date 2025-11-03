Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actividad en el CPR José García Láinez. IDEAL

La despoblación arrastra a los colegios rurales en Jaén: pierden 170 alumnos en 7 años

Los 13 centros de este tipo en Jaén registran una caída sostenida de estudiantes del 14%, provocada por la baja natalidad y el éxodo en los pueblos

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:16

Cada vez más pupitres vacíos en el mundo rural. En una época donde la palabra despoblación suena a condena para un municipio, no hay mejor ... forma de realizar un análisis real que estudiando la situación en los colegios. Allí no solo se forman, también aprenden la cultura local, forjan amistades y las familias hacen comunidad: son ellos los llamados a heredar el pueblo, pero la coyuntura actual es encontrarse cada vez aulas más vacías.

