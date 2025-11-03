La despoblación arrastra a los colegios rurales en Jaén: pierden 170 alumnos en 7 años

Cada vez más pupitres vacíos en el mundo rural. En una época donde la palabra despoblación suena a condena para un municipio, no hay mejor ... forma de realizar un análisis real que estudiando la situación en los colegios. Allí no solo se forman, también aprenden la cultura local, forjan amistades y las familias hacen comunidad: son ellos los llamados a heredar el pueblo, pero la coyuntura actual es encontrarse cada vez aulas más vacías.

Repartidos por la provincia de Jaén hay 13 escuelas con la catalogación de Colegio Público Rural (CPR). Según los datos facilitados por la Consejería de Desarroll Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a IDEAL, para este curso hay un total 1.035 alumnos matriculados en dichos centros, 168 menos que siete años antes.

El descenso es del 14% desde el curso 2018-2019. La realidad es que la caída del alumnado va en consonancia con la situación demográfica: en el mismo periodo, de 2018 a 2024, la provincia ha registrado una bajada de la natalidad del 11%, con 516 alumbramientos menos.

Una situación en los colegios rurales que el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, califica como «caída sostenida». «El caso es similar al de los centros urbanos, donde calculamos que se han perdido unos 2.200 estudiantes desde Infantil a Secundaria en un solo año. Aún así, el compromiso es ofrecer a estos estudiantes y sus familias unos servicios educativos iguales o mejores que en el caso de las grandes ciudades».

La diferencia de tres puntos porcentuales se explica por la tendencia actual a la despoblación rural. Ante la falta de oportunidades en las aldeas y pequeños pueblos, las familias deciden emigrar a municipios más grandes que puedan ofrecer mejores condiciones laborales y sociales, y con ellos hijos e hijas abandonan unos centros educativos con cada vez menos alumnado.

Ejemplos

Un ejemplo sintomático el CPR El Collao, ubicado en la localidad de Torres de Albánchez. Desde el curso 2018-2019 ha perdido la friolera de 48 estudiantes, lo que supone una reducción de más de un tercio. Otro caso similar es el del CPR Puerta del Condado, en el municipio de Arquillos, que ha pasado de 192 alumnos a 144 en siete años. Aún así, hay motivos para no perder la esperanza. Si bien el descenso es pronunciado, en los últimos años la tendencia se ha suavizado, e incluso en algunos centros educativos se ha vuelto positiva. Es el caso del CPR Santa María de la Peña, en Orcera, donde la matriculación ha aumentado en 13 hasta los 143. O en el Alto Segura, de Santiago de Pontones, que registra nueve estudiantes más y ha conseguido superar la barrera del centenar. Señales para el optimismo.

«Vemos el futuro de estos centros con esperanza. Uno de los motivos es la ratio del alumnos,, que es más baja que la media provincial, que en Infantil y Primaria está entre los 16 y 17 y en Secundaria en 23. Eso lo valoran mucho los padres, que sienten que están más atendidos. Y a ello se suma los cambios en el mercado laboral, como el teletrabajo, que podría hacer que los vecinos residieran en sus municipios sin perder oportunidades laborales», afirma el delegado de Desarrollo Educativo.

A ello se le suma que, según el delegado, que los centros ofrecen «los mismos servicios» que un centro con más estudiantes. «Disponen de aula matinal, comedor y transporte gratuito, mientras que tienen sus planes para mejorar la educación que reciben como el espacio Escuela de Paz o los proyectos de vida saludable», manifiesta Solano.

Sea como fuere, lo que está claro es que si se quiere taponar la sangría de la despoblación rural, la solución pasa por dinamizar las aulas para que niños y niñas puedan formarse en su propio pueblo, y una vez sean adultas, gocen de oportunidades laborales para 'echar raíces'.