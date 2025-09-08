Despliegue de un amplio dispositivo para garantizar la seguridad en la procesión Magna Para el evento del 4 de octubre se incrementará la presencia de agentes en las áreas de la ciudad con mayor afluencia de personas

Enara López de la Peña Jaén Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:51

Cuenta atrás iniciada. Septiembre lleva más de una semana en marcha y esto hace recordar que, en nada, llegará también octubre, con uno de los eventos históricos más importantes que vivirá la capital jienense: la procesión Magna. Y los preparativos que garanticen la seguridad están ya en funcionamiento.

Este lunes ha tenido lugar la reunión de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde de la ciudad, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, contando también con la participación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Francisco José Lozano; la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional en Jaén, Layla Dris Hach-Mohamed; el provicario general de la diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez; miembros del equipo de Gobierno municipal, responsables de la Policía Local de Jaén, 061, Unión de Cofradías y Protección Civil.

La tarea será, cuanto menos, laboriosa. Se anuncia un amplio dispositivo de seguridad conformado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local, para la celebración de la Procesión Magna de Jaén. Una procesión organizada por la Diócesis de Jaén con motivo del Jubileo de 2025, que será el próximo 4 de octubre, donde se representarán los veinte misterios del Santo Rosario, mediante veinte imágenes titulares de cofradías y hermandades de la diócesis.

«Hablamos de un acontecimiento extraordinario en la capital que tiene varias particularidades como el traslado de las imágenes desde diversas localidades de la provincia o la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Abuelo' que será el primero en procesionar a las 7:00 horas desde el Camarín de Jesús», explicaba el subdelegado.

«Todo se está estudiando con mucho detalle y cuidado» La Diócesis de Jaén será la encargada de acometer la celebración de esta procesión magna y «para nosotros es un motivo de alegría, pero también un gran reto», señaló José Antonio Sánchez Ortiz, El provicario general de la Diócesis de Jaén. Recordó que desde los años 50 no se ha celebrado en Jaén un hecho similar, por lo que, «es un gran reto que nos llena de ilusión y también de responsabilidad y para ello, todo se está estudiando con mucho detalle y cuidado». Esta cita, enmarcada en los actos del Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco con motivo del 2025 aniversario de la Encarnación del Señor, reunirá a 20 imágenes titulares de distintas cofradías de la ciudad y de la provincia. El cortejo recorrerá las principales calles de Jaén, con punto de partida en la calle Virgen de la Cabeza, hasta culminar en la Plaza de Santa María donde se rezará el Santo Rosario de forma comunitaria ante el Santo Rostro y San Eufrasio, patrón de la Diócesis, llenando la ciudad en su totalidad. La salida oficial de la procesión se producirá por la tarde. Las imágenes marcharán acompañadas por bandas de música delante y detrás, en un cortejo cuidadosamente organizado, con unas 50 personas que acompañarán a cada una de ellas. La culminación será en la Plaza de Santa María, donde se rezará comunitariamente el Santo Rosario ante el Santo Rostro y San Eufrasio, patrón de la Diócesis, con reflexiones elaboradas por Ramón Molina Navarrete e Inmaculada Cuesta.

En este sentido, añadió que se ha diseñado un dispositivo de seguridad «al máximo detalle de coordinación para asegurar la seguridad durante las procesiones». Además, hay que tener en cuenta que serán diferentes puntos en la capital donde haya una mayor concentración de personas según los horarios y por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «van a trabajar en total colaboración con la Policía Local».

Patrullas activas

Con respecto al dispositivo desplegado por Policía Nacional, el representante del Ejecutivo detalló que «se centrará en aumentar la presencia de agentes en las áreas con mayor afluencia de personas». «Habrá patrullas activas de manera continua para atender cualquier incidente de seguridad pública, con un plan de acción intensificado», dijo.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno informó que la Guardia Civil ha preparado un operativo especial para controlar los accesos principales a la ciudad donde van a participar las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Subsector de Tráfico «estarán presentes para disuadir, realizando controles en puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, además de estar en alerta en caso de que se produjera algún incidente», señaló.

Según las primeras previsiones, se estima que asistirán unas 40.000 personas procedentes de distintos puntos para acudir a un acontecimiento. Ya se ha mostrado interés desde colectivos religiosos de otras provincias para pernoctar en Jaén antes del inicio de la procesión.

Paciencia

Por su parte el alcalde de la ciudad, Julio Millán, manifestó ser consciente de la «gran aglomeración de personas «que atrae esta festividad y, por tanto, «debemos estar preparados y muy bien organizados para garantizar que todo marche según lo previsto». Destacó que la procesión es «una oportunidad única que no sólo va a poner a Jaén en el epicentro de la religiosidad popular sino que además, nuestra ciudad tendrá una repercusión sin igual como destino turístico y cultural, de historia».

Aseveró que se trata de uno de los eventos «más complejos» que se van a celebrar en Jaén porque afecta a casi todos los barrios y «prácticamente, a todos los servicios de la ciudad». En este sentido, pidió «paciencia y comprensión», ya que, en ese día y medio, su rutina se verá afectada.