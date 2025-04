JM+ desmiente a Estrella y le recuerda que Antonio Sanz «se comprometió a financiar el plan de empleo»

Manuela Millán Miércoles, 16 de abril 2025, 19:20 Comenta Compartir

JM+ responde al delegado de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, tras asegurar que la Junta «no tenía un compromiso de aportación extra con el Ayuntamiento de Jaén» para cofinanciar la parte que correspondía al Consistorio en el plan de empleo Andalucía Activa que suponía la contratación de 60 personas y que ahora tendrá que devolverse. El importe supera los 680.000 euros.

El presidente de JM+, Juan Manuel Camacho, quien estuvo presente en las reuniones, al igual que Jesús Estrella, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, entre otros, explica que se trató el problema de la imposibilidad del Ayuntamiento de Jaén aportara la parte de financiación municipal. Así, asegura que el propio exalcalde, Agustín González, manifestó «su preocupación porque la ciudad no podía pedir ni el plan de empleo por la imposibilidad de afrontar su cuota de cofinanciación».

«En ese momento pedimos ayuda a Antonio Sanz con partidas con cargo al fondo de convergencia (FECJA) que recogía el pacto de gobierno y en ese momento quedó consensuado que así se haría, de manera que de ahí se dotaría económicamente la parte de financiación municipal», asegura. De hecho, Camacho insiste en que «si no hubiese intervenido JM+, el Ayuntamiento no hubiese pedido ni el plan de empleo que ha tenido que devolver ahora porque finalmente la Junta no está cumpliendo con esta aportación extraordinaria que se acordó hace unos meses».

El dirigente de JM+ aclara «debe saberse la verdad frente a las declaraciones de Estrella». Camacho solicita a Estrella que desde Jaén «luchen ante Sevilla para que lo comprometido por entonces no se deshaga», sentencia.