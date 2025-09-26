Desmantelado un punto de venta de droga 24 horas en Bailén La Guardia Civil detiene a una mujer que había establecido su propia casa para el tráfico de drogas

E. López Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:43

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad de Bailén y detiene a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación realizada por los agentes del Instituto Armado culminó el pasado día 19 de septiembre, llevándose a cabo una entrada y registro en un inmueble del municipio jienense. Se trata de una zona donde, según explican, «la tranquilidad de los vecinos era afectada por los constantes toxicómanos» que frecuentaban, durante las 24 horas del día, un punto de venta de droga que la detenida había establecido en su propio domicilio.

Con el objetivo de protegerse de las posibles entradas de policía o guardias civiles, su casa contaba con fuertes medidas de seguridad, como rejas interiores en puertas y ventanas, así como cámaras de videovigilancia.

Mediante una autorización judicial, se realizó un registro en el inmueble, donde fueron incautadas diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, como 44 gramos de cocaína, 7 gramos de heroína, 53 gramos de polen de hachís, 18 gramos de hachís, 20 gramos de marihuana, así como sustancias para el corte de la droga y balanzas de precisión para el pesaje y preparación de las dosis.

Por estos hechos, la detenida fue puesta a disposición de Autoridad Judicial, que ha decretado su ingreso en prisión por tráfico de drogas en un delito contra la salud pública.