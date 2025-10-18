Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los vestidos de flamenca fueron protagonistas de la jornada. Fotos: Jesús Jiménez

Desenfreno de comida, música y risas en el día grande de la Feria de Jaén

Los vestidos de flamenca, los caballistas y las reuniones con familiares y amigos fueron los protagonistas de San Lucas

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:08

En la recta final de la Feria de Jaén, los vecinos de la capital y municipios de alrededores disfrutan este sábado de San Lucas, la jornada más grande y esperada por el público. Los jienenses retaron a un calor de justicia que apretó a mediodía pero que no detuvo a la oleada de gente que acudió para comer, beber y bailar este sábado.

La jornada comenzó a mediodía con un desfile de colores llamativos en los vestidos de flamenca. Rojo, rosa o naranja eran algunas de las tonalidades que se dejaban ver en el recinto ferial, un espectáculo visual que acompañaba al ambiente festivo de San Lucas, donde desde primera hora sonó la música y comenzaron los bailes, sobre todo de sevillanas.

En el día de San Lucas se dejaron ver algunos caballistas e incluso carruajes para ofrecer paseos al público. Algunos padres y madres aprovechaban para acercar a sus hijos y que pudieran tocar a los animales por primera vez en su vida. El resultado fue disparejo, algunos incluso se atrevieron a montarse, mientras otros rompieron en llanto.

Pausa a la hora de comer para disfrutar de un copioso almuerzo aderezado con una cerveza o un refresco bien frío. Las casetas estaban a reventar, sin una mesa vacía, mientras los camareros no daban a basto parar atender a las comandas que se acumulaban, mientras los 'peques', inquietos por naturaleza, aprovechaban para corretear y jugar.

La comida se enlazó con el 'tardeo', ese fenómeno social que se ha puesto de moda en los últimos años pero que se ha hecho de toda la vida en la Feria. Las mismas casetas que ofrecían comida también utilizaban sus altavoces para animar al público con canciones y grupos que han marcado generaciones y que son muy de feria, como El Barrio y Camela.

Una vez llegada la tarde las casetas de música abrieron sus puertas (o lonas) para acoger al público más activo, que ya tenía ganas de baile. A pocos metros los puestos de vino levantaban las persianas y atendían a unos clientes que buscaban un ligero descanso de la aglomeración. Un chato de vino, un brindis y vuelta a empezar.

Cuando el calor comenzó a dar tregua fue el turno de los pequeños, que no podían mostrarse más emocionados por montarse en los 'cacharricos'. Como siempre, el tiovivo, las colchonetas y el sapo loco congregaban a niños y niñas, algunos acompañados de sus padres y los más mayores con sus grupos de amigos.

A partir de media tarde una riada de gente que almorzó en el centro bajó a la feria para disfrutar de la tarde y una noche que prometía alargarse hasta bien entrada la madrugada. Los feriantes vendían tickets como churros (que también eran muy demandados) mientras en las casetas las copas volaban y los bailes se sucedían. Risas y buen ambiente allá donde se mirase.

Además del recinto ferial, San Lucas trae cultura este sábado con la actuación de Edén Serrano en el teatro Darymelia, mientras que el mejor flamenco del panorama nacional llega de la mano de grandes artistas como Miguel Campello, Nolasco y Fran Cortés y el G5 ( Kiko Veneno, Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito).

