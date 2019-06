El PP descarta apoyar una posible moción de censura en Jaén «por los berrinches de Cs» «Si no están de acuerdo con lo que negocian o dejan de negociar con el PSOE, lo que tienen que hacer es irse a la oposición», ha recalcado Javier Márquez EUROPA PRESS Martes, 18 junio 2019, 16:18

El PP de Jaén ha descartado una posible moción de censura en el Ayuntamiento de la capital motivada por lo que ha calificado de «berrinches de Ciudadanos (Cs)».

Así lo ha indicado en una nota el exalcalde y portavoz del Grupo Popular Municipal, Javier Márquez, ante la posibilidad de que la formación naranja rompiera el acuerdo con el PSOE al no ver respondidas sus aspiraciones en la distribución de concejalías, según recoge este jueves 'ABC'.

Al respecto, el edil 'popular' ha asegurado que su partido «no va a entrar en el juego que pretende Cs para seguir mercadeando con la ciudad». «Los problemas de Ciudadanos con el alcalde --el socialista Julio Millán-- no es cosa del PP. Cs ha puesto a Julio Millán al frente de la Alcaldía y son ellos los que ahora tienen que asumir esta situación«, ha dicho.

En esta línea, ha hecho hincapié en que no apoyarán «ninguna moción de censura que tenga como objetivo el mercadear con sillones y menos aún por los berrinches de Ciudadanos».

Tras apuntar, además, que PSOE y Cs «dijeron haber llegado a un acuerdo programático y ahora parece ser que no es así», Márquez ha recalcado que no participarán «en el circo de desgobierno» ni «en esta forma de frivolidad» que, en su opinión, busca la formación naranja para la capital.

«Que no hablen en nombre del PP porque no vamos a apoyar una posible moción de censura porque no le den concejalías. Lo más importante es la ciudad de Jaén y los intereses de los jiennenses y no vamos a entrar en los vaivenes de los concejales de Cs«, ha apostillado.

Así las cosas, Márquez ha considerado que, «si Ciudadanos no está de acuerdo con lo que negocia o deja de negociar con el PSOE, a quien hace tres días apoyó para tener la Alcaldía, lo que tiene que hacer es irse a la oposición«, ya que en el PP no van a ser »partícipes del quien da más«.