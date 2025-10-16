Desarticulados seis puntos de venta de droga en Cazorla y Santo Tomé Se han detenido a ocho personas, interviniéndose una amplia variedad de estupefacientes como marihuana, hachís y cocaína

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 16 de octubre 2025, 22:00 | Actualizado 22:08h. Comenta Compartir

Desarticulados seis puntos de venta de sustancias estupefacientes en las localidades de Cazorla y Santo Tomé. La Guardia Civil de Jaén ha desarrollado una operación contra el tráfico de drogas donde han sido detenidas ocho personas, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, vecinas de las citadas localidades, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de que varios individuos podrían estar dedicándose a la distribución de droga en Cazorla y en otros municipios próximos de la provincia, utilizando diversos inmuebles como puntos de venta. En dichos domicilios, además de almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, se atendía directamente a consumidores, generando una gran alarma social por el constante tránsito de compradores durante las 24 horas del día.

La operación se desarrolló en dos fases. La primera se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre, procediéndose al registro, previa autorización judicial, de cuatro inmuebles en la localidad de Cazorla, donde fueron detenidas dos personas. La segunda se desarrolló el día 2 de este mes de octubre, en la localidad de Santo Tomé, realizándose cuatro registros domiciliarios adicionales, que culminaron con la detención de otras seis personas.

En el conjunto de los registros realizados por la Guardia Civil, se intervinieron diversos tipos de drogas, preparadas por su distribución, concretamente 83 gramos de cocaína, 480 gramos de hachís,170 gramos de marihuana, así como sustancias de corte, básculas de precisión y material destinado a la dosificación y envasado de la droga.

También fueron aprehendidas diversas armas, entre ellas una pistola eléctrica tipo táser, una ballesta con flechas de aluminio, varios machetes, una bayoneta, una defensa extensible, un bastón-estoque y un arma corta de fogueo calibre 8 mm.

Asimismo, se intervinieron sistemas de videovigilancia, terminales móviles, documentación contable relacionada con el tráfico de drogas y 23.200 euros en efectivo, fraccionados en billetes de diverso valor.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de efectivos de la Compañía de Baeza y apoyo del Servicio Cinológico y Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Jaén.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazorla (Jaén), decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de uno de los inculpados.